65 yaş maaşı ne zaman ödenecek? Eylül ayı 65 yaş aylığı ödenme tarihi açıklandı mı?

Hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet tarafından tarafından maaş ödeniyor. Önceden üç ayda bir, Eylül 2018 tarihinden itibaren aylık olarak ödeniyor. Yaşlılık maaşı olarak da adlandırılan 65 yaş aylığının ne zaman yatırılacağı maaş alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 65 yaş maaşı ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında detaylar...

65 YAŞ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

65 yaş maaşlarının ne zaman ödeneceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında bilgi geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

YAŞLILIK AYLIĞI (65 YAŞ MAAŞI) NEDİR?

65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık da 543 liradan 601 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmaması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor.

YAŞLILIK AYLIĞI (65 YAŞ MAAŞI) NEDİR?

65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık da 543 liradan 601 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmaması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA