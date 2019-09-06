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65 yaş maaşı ne zaman ödenecek? Eylül ayı 65 yaş aylığı ödenme tarihi açıklandı mı?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet tarafından 65 yaş aylığı ya da yaşlılık maaşı olarak adlandırılan maaş verilmektedir. Eylül ayına ilk günlerinde 65 yaş maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında maaşların ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, 65 yaş maaşı ne zaman ödenecek? Eylül ayı 65 yaş aylığı ödenme tarihi açıklandı mı?

65 yaş maaşı ne zaman ödenecek? Eylül ayı 65 yaş aylığı ödenme tarihi açıklandı mı?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet tarafından 65 yaş aylığı ya da yaşlılık maaşı olarak adlandırılan maaş verilmektedir. Eylül ayına ilk günlerinde 65 yaş maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında maaşların ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, 65 yaş maaşı ne zaman ödenecek? Eylül ayı 65 yaş aylığı ödenme tarihi açıklandı mı?

06 Eylül 2019 Cuma 21:09
65 yaş maaşı ne zaman ödenecek? Eylül ayı 65 yaş aylığı ödenme tarihi açıklandı mı?

Hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmayan kişilere devlet tarafından tarafından maaş ödeniyor. Önceden üç ayda bir, Eylül 2018 tarihinden itibaren aylık olarak ödeniyor. Yaşlılık maaşı olarak da adlandırılan 65 yaş aylığının ne zaman yatırılacağı maaş alan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 65 yaş maaşı ne zaman ödenecek? İşte konu hakkında detaylar...

65 YAŞ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

65 yaş maaşlarının ne zaman ödeneceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında bilgi geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

YAŞLILIK AYLIĞI (65 YAŞ MAAŞI) NEDİR?

65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık da 543 liradan 601 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmaması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor.

YAŞLILIK AYLIĞI (65 YAŞ MAAŞI) NEDİR?

65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık da 543 liradan 601 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmaması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.09.2019 22:01
Anahtar Kelimeler:
yaş maaşı zaman ödenecek eylül ayı yaş aylığı ödenme tarihi açıklandı
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