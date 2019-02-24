600 Bin kişiye Erken Emeklilik, 30 Bin Kişiye Kamuda İş Fırsatı!

Türkiye'de 600 binden fazla engelli annesi bulunuyor. 600 binden fazla engelli annesine erken emeklilik yolu görünürken, 2019 yılının sonuna kadar 30 bin engelli vatandaşımız kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. İşte detaylar...

İktidar, 82 milyon vatandaşa yönelik sosyal koruma alanlarını güçlendirmek adına hazırlanan raporlar ışığında adımlar atıyor. Öte taraftan 600 bin engelli annesine de erken emeklilik yolu açıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım hizmeti ve desteği verilen engelli çocuk sayısı 110 bini geçti. Bu çerçevede ki annelere emeklilik konusunda da danışmanlık hizmeti yine bakanlık ve bakanlığa bağlı kurumlar tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

166 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI AÇILDI

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in aktardığı bilgilere göre; bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan, evlatlık edinen anneler için memur, işçi, esnaf gibi ekonomik sınıf ayrımı yapılmıyor. Hiçbir işte çalışmadığı halde isteğe bağlı sigorta yaptıranlar da bu haktan faydalanarak emekli olabiliyor. Prim ödeme gün sayılarına dörtte bir oranında ilave edilirken, 10 yıl çalışması olanlar 12.5 yıl çalışmış sayılıyor. Yıpranmaya tabi işte çalışan annelere ayrıca fiili hizmet süresi zammı hakkı bulunuyorsa, ilave edilecek ek süresi ayrı ayrı hesaplanarak ekleniyor. Söz konusu annelerin, prim gün sayısına ilave edilen sürenin tamamı yaş haddinden indiriliyor, süre sınırlaması uygulanmıyor. Hükümet, engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımının önündeki tüm engelleri bir bir kaldırırken, ailelerine de her alanda destek sağlıyor. Engelliler Destek Programı kapsamında 40 ilde 265 projeye kaynak aktarılarak 1.5 milyon kişiye doğrudan ulaşıldı. Kamu ve özel sektörde engelli çalıştırma zorunluluğu kapsamında 166 bin kişiye de iş kapısı açıldı.

30 BİN ENGELLİ KAMUDA İSTİHDAM EDİLECEK

Engelli bireylere destek vermek, işgücüne katılımını artırmak için 300'e yakın proje hayata geçirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 50 bin engelli memur sayısı 2019 yılı sonuna kadar 80 bine çıkacak, yani 30 bin engelli vatandaşımız daha kamuda istihdam edilecek. Engelli vatandaşların iş bulmalarını kolaylaştırma ve sürdürülebilir istihdamlarını sağlayan "engelli iş koçluğu modeli" kurulurken, istihdama daha fazla katılım için 1 milyar TL destek sağlanacak.



FARKINDALIĞI ARTIRMAK İÇİN DANIŞMANLIK DESTEĞİ



Engelli çocuğu bulunan annelere erken emeklilik konusunda farkındalığı artırmak için de danışmanlık desteği veriliyor. Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyen annelerin çocuğun sağlık durumunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekiyor. Engelli çocuğu bulunan kadınların prim günlerine 1 Ekim 2008'den sonraki çalışmaları için ilave prim işlemi gerçekleştiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurulunun engelli çocuğun bakıma muhtaç olduğuna karar verdiği tarihten sonraki hizmetler dikkate alınıyor.



AKTİF YAŞAM MERKEZİ



Engelli genç ve çocukların gün içerisinde sosyal faaliyet yapabilmelerine imkân verecek şekilde gençlik merkezlerinde ortam oluşturuluyor. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında engellilerin istihdama geçişlerini kolaylaştıran ve sürdürülebilir istihdamlarını sağlayan engelli iş koçluğu modeli kuruluyor. Her iş arayan engelliye özel danışmanlık hizmeti sunulacak.

Kaynaklar; Sabah Gazetesi

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