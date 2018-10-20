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6 Milyon Çalışana Müjde: Maaşlara Katkı Geliyor!

6 Milyonu aşkın çalışanın maaşlarda düşüşün önlenmesi için kasım ve aralık aylarında 86.25 lira Asgari Geçim İndirimi (AGİ)'ye ilave yapılacak. Asgari ücrete tabi çalışan işçiler için sonbahar aylarında bir kafa karışıklığı ortaya çıkıyor. Asgari ücretteki artış sebebiyle işçiler % 15'lik vergi diliminden % 20'lik vergi dilimine geçiyor.

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6 Milyon Çalışana Müjde: Maaşlara Katkı Geliyor!

6 Milyonu aşkın çalışanın maaşlarda düşüşün önlenmesi için kasım ve aralık aylarında 86.25 lira Asgari Geçim İndirimi (AGİ)'ye ilave yapılacak. Asgari ücrete tabi çalışan işçiler için sonbahar aylarında bir kafa karışıklığı ortaya çıkıyor. Asgari ücretteki artış sebebiyle işçiler % 15'lik vergi diliminden % 20'lik vergi dilimine geçiyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 17:41
6 Milyon Çalışana Müjde: Maaşlara Katkı Geliyor!

6 Milyonu aşkın çalışanın maaşlarda düşüşün önlenmesi için kasım ve aralık aylarında 86.25 lira Asgari Geçim İndirimi (AGİ)'ye ilave yapılacak. Asgari ücrete tabi çalışan işçiler için sonbahar aylarında bir kafa karışıklığı ortaya çıkıyor. Asgari ücretteki artış sebebiyle işçiler % 15'lik vergi diliminden % 20'lik vergi dilimine geçiyor.

Bu vergi dilimi geçişinden kaynaklı maaşlarda 100 liraya yakın bir düşüşe yol açıyor. İşçilerin bu düşüşten etkilenmemeleri için hükümet bir önlem olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) katkısını uygulama koyuyor.

Bu uygulama ile iş verenlerin bu vergi dilimini bahane ederek maaş düşürülmesini engellemek hedefleniyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) MAAŞA EKLENİYOR

İlave Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin maaşına eklenerek maaşla birlikte maaş hesabına yatırılıyor. Asgari Geçim İndirimi ( AGİ)'nin toplamı, işçiden kesilen gelir vergisinden fazla olamıyor.

Bu konuda yapılan düzenleme ile "Aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder" hükmü getirildi.

İŞVEREN ÖDEYECEK

Bu düzenleme ile asgari ücretli çalışan 6 milyondan fazla işçinin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) artırılarak maaşlara ilave olarak işçiye ödenecek. Buna göre bekar veya evli, eşi çalışan bir asgari ücretli ekim-aralık ayları arasında her ay 86.25 TL ilave asgari geçim indiriminden faydalanacak.

Böylelikle maaşının bin 603 liranın altına düşmesi engellenmiş olacak. Bu vergi katkısı olmasaydı işçinin eylül maaşı bin 566 TL, ekim, kasım ve aralık maaşı ise bin 516 TL'ye düşecekti.

Gelir vergisi dilimleri her yıl yeniden belirleniyor. Gelir vergisinin ilk dilimi % 15'lik olan bölüm için alt limit 2018 için 14 bin 800 lira oldu.

Kaynaklar; Takvim

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.10.2018 19:20
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milyon çalışana müjde maaşlara katkı geliyor
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As 42 dakika önce

Bunu yapacağına vergiyi askeri ücret alandan alma devlet batar mı yani insanlarla dalga geciyorlar

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Madur 40 dakika önce

Benim eylül maaşım dan 280tl kesinti oldu neymiş efendim %10 luk vergi dilimi%20 ye yükselmiş mişş

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