6 Liraya Koşan Dolarda Son Durum!..

ABD ile yaptırım krizi sonrası dolar durmak bilmiyor. Tarihi rekorlarını her an kırmaya devam eden dolar ve euro'da son durum nedir?

Amerika ile yaşanan 'Papaz Brunson' krizinin ardından yükselişe geçen dolar son olarak önceki gün 5.42 ile zirveyi gördü. Dün gün içerisinde 5.20 seviyesine gerileyen kur daha sonra 5.35 seviyesine kadar tırmanışına devam etti.. Kur kapanışa doğru 5.20-5.28 seviyesi arasında dalgalı hal izledi. Dolar/TL, bu sabah 5.26 seviyesinden fiyatlanırken, euro/TL 6.12 civarında işlem görmeye devam etti.

Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda kursal veri akışı bakımından sakin bir gün gerçekleşecek gibi görünüyor. Piyasaların gözü ise ABD-Türkiye heyetleri arasında gerçekleşecek görüşmelere kilitlendi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet bugün ABD'li yetkililerle bir araya gelecek.

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