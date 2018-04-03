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6 Bin TL Maaşla Çalışacak İşçi Bulamıyorlar

Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde bulunan bazı aileler, geçimlerini koyun sürüleri besleyerek sağlamakta iken, en büyük sıkıntılarından biri de bölgede güvenlik gerekçesiyle getirilen yayla yasağı ve çoban bulamamak olduğunu dile getirdi..

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6 Bin TL Maaşla Çalışacak İşçi Bulamıyorlar

Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde bulunan bazı aileler, geçimlerini koyun sürüleri besleyerek sağlamakta iken, en büyük sıkıntılarından biri de bölgede güvenlik gerekçesiyle getirilen yayla yasağı ve çoban bulamamak olduğunu dile getirdi..

03 Nisan 2018 Salı 18:40
6 Bin TL Maaşla Çalışacak İşçi Bulamıyorlar

6 bin TL maaşla çalışacak çoban bulamıyorlar.

Alınan son bilgilere göre sürü sahibi Nihat Yıldırım, hayvancılık yapmanın gittikçe zorlaştığını dile ederek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan destek beklediklerini söyledi. Arpa ve saman fiyatlarının çok pahalı olduğunu anlatan Yıldırım şu açıklamalarda bulundu:

"Artık hayvancılık yapmak çok zorlaştı, ürünlerimiz para etmiyor. Koyunları beslemenin zorlukları var. Çoban tutmamız gerekiyor. Yaylaya çıkmamız gerek. Yaylaları kiralıyoruz ama yayla yasağı var. Arpa, saman fiyatları almış başını gidiyor. Bütün bu emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Süt para etmiyor, peynir çok ucuz Biz devletin bize el uzatmasını, özellikle Afganistanlı ve Suriyeli çobanları çalıştırmamız için bizlere yardım etmesini ve yayla yasaklarının kaldırılmasını talep ediyoruz"

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ağa Yıldırım ise, çobanların talep ettikleri ücretin vali ve generallerin maaşından daha fazla olduğunu söyledi.

6 BİN TL MAAŞ TEKLİF EDİYORUZ

Yıldırım, 6 bin lira maaş teklif ettiklerini, ancak çobanların 8-9 bin lira istediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir çobanın maaşı şu an bir valinin maaşından daha fazlasıdır. Çoban arıyoruz, kimle konuşsak bizden aylık 8 bin 9 bin TL maaş istiyor. Sadece koyunları sağmak için bile çoban bulunmuyor. Şu anda Tunceli yaylalarının büyük bölümü yasak. Biz bu durumda hayvanları daha uzak illerin yaylalarına götürüyoruz, bu da nakliye masrafını iki katına çıkarıyor. Bütün bu zorluklara rağmen hayvanlarımızı ucuza satıyoruz. Peynir fiyatları çok ucuz. Şu an peynirin kilosu 8 liraya satılıyor"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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onurcan 5 saat önce

ben calısırım

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eeee 5 saat önce

bul beni bul bul beni

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aaaa 4 saat önce

beeeeeeen

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Davut hayriye 2 saat önce

Biz eşimle geliriz o hayvanlara bakar bende sağarım

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