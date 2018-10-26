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55 Milyonluk Yatırımla 1015 Kişiye İş İmkanı!

Yeni kurulacak 10 yeni şirket Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ne 55 milyon liralık yatırım yapacak ve bu yatırım sayesinde 1015 kişi istihdam edilecek.

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55 Milyonluk Yatırımla 1015 Kişiye İş İmkanı!

Yeni kurulacak 10 yeni şirket Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ne 55 milyon liralık yatırım yapacak ve bu yatırım sayesinde 1015 kişi istihdam edilecek.

26 Ekim 2018 Cuma 13:04
55 Milyonluk Yatırımla 1015 Kişiye İş İmkanı!

Yeni kurulacak 10 yeni şirket Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ne 55 milyon liralık yatırım yapacak ve bu yatırım sayesinde 1015 kişi istihdam edilecek.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından yeni kurulak 10 firma için yer tahsi işleri tamamlandı.

Amasya Valisi Osman Varol'da yeni kurulacak firmalar için tahsis edilen yerlerde incelemelerde bulundu. Merzifon OSB bölgesinin alt yapısını da inceleyen Vali Varol bu yatırımın Amasya ve Merzifon için çok önemli olduğunu ifade etti.

'MERZİFON ORGANİZE'NİN GELECEĞİ PARLAK'

Amasya Valisi Osman Varol yeni kurulacak firmaların sahipleri için '10 kahraman girişimcimiz'' ifadesini kullanarak, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulayarak yatırım için 71 bin 167 metrekare yer tahsi edildiğini, tüm hazırlıkların tamamlandığını, bu 55 milyon liralık yatırımla 1015 kişinin istihdam edileceğini aynı zamanda 10 milyon liralık ihracat hedeflendiğini açıkladı.

ALIMLAR NASIL YAPILACAK?

Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak 10 yeni fabrika için 1015 kişi işe alınacak. Alınacak 1015 kişinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile yapılacak özel bir istihdam protokü kapsamında yapılacağı tahmin ediliyor.

İŞKURun hali hazırda yürüttü işe ilk adım ve iş başı eğitim programları kapsamında da alımlar yapılabilir.

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Son Güncelleme: 26.10.2018 14:21
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