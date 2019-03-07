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500 Bin Gencin Maaşının Yarısı Devletten!

İşbaşı eğitim programlarına katılacak 500 bin genci işe alacak işverenlere 9 milyar TL destek devlet tarafından sağlanacak. İlk yıl maaşın yarısını, ikinci yıl % 25’ini devlet ödeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında açıklanan 500 bin üniversiteliye yaz aylarında kamu kurumlarında çalışma imkanı müjdesinin detayları belli oldu.

500 Bin Gencin Maaşının Yarısı Devletten!

İşbaşı eğitim programlarına katılacak 500 bin genci işe alacak işverenlere 9 milyar TL destek devlet tarafından sağlanacak. İlk yıl maaşın yarısını, ikinci yıl % 25’ini devlet ödeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında açıklanan 500 bin üniversiteliye yaz aylarında kamu kurumlarında çalışma imkanı müjdesinin detayları belli oldu.

07 Mart 2019 Perşembe 20:01
500 Bin Gencin Maaşının Yarısı Devletten!

İşbaşı eğitim programlarına katılacak 500 bin genci işe alacak işverenlere 9 milyar TL destek devlet tarafından sağlanacak. İlk yıl maaşın yarısını, ikinci yıl % 25’ini devlet ödeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında açıklanan 500 bin üniversiteliye yaz aylarında kamu kurumlarında çalışma imkanı müjdesinin detayları belli oldu.

İstihdam seferberliği tüm hızıyla sürerken, yaklaşık 500 bin gencin maaşının yarısını devlet karşılayacak. İşbaşı eğitim programının zorunlu istihdam sürecinde her bir genç için 18 bin liranın üzerinde destek verilecek. İlave istihdam kapsamında 2 yıl iş garantisi veren işletmelere yaklaşık 9 milyar lira teşvik sağlanacak. İlk yıl asgari ücret üzerinden maaşın yüzde 50'sini, ikinci yıl yüzde 25'ini devlet karşılayacak. Böylece mesleki deneyim, tecrübe sağlayan eğitim programlarına katılan gençlerin 2 yıla kadar istihdamda kalmaları sağlanmış olacak.

Hükümet, işini kurmak isteyen gençlere fırsat kapısı açmak için 10 farklı program kapsamında kredi ve hibe desteği veriyor. Açılan girişimcilik eğitim programları ile kendi işini kurmak isteyen gençlere eğitim veriliyor. Bu kurslarda alınan sertifika ile KOSGEB'den 50 bin liralık hibe imkanından yararlanılabiliyor. Eğitimlere katılan gençlere günlük 20 lira harçlık veriliyor ve kurs süresince sigorta da yatırılıyor.

TAKVİM GAZETESİ - HAZAL ATEŞ

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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