50 Bin TL Maaşla Çalıştırmak Üzere 600 Personel Alımı Yapılacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı son açıklamasında 50 bin TL maaşla çalıştırmak üzere personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Yaptığı açıklamada ingilizce diline hakim olan ve üniversite mezunu olan adaylar arasından pilot alımı yapılacağını söyleyen Bilal Ekşi şu ifadeleri kullandı:

“Yer hizmetlerinde ortak olduğumuz bir şirketimiz var, TGS diye. Senenin ikinci yarısında burası için alımlara başlanacak. Genç arkadaşlarımız ilanları takip etsin. Pilot ve kabin memuru anlamında, havalimanından bağımsız uçak sayımızla ilgili olduğu için, kabin memuru alımlarımız devam ediyor. 2019'a yönelik olarak da alımlarımız devam edecek. Havacılıkta çalışmak isteyenlerin ingilizce dil bilgilerinin iyi olması gerekiyor. İlk olarak İngilizce'ye bakıyoruz. Meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu arkadaşları pilot olmaya davet ediyorum. Pilotluk son derece güzel bir meslek. Önümüzdeki 20 yıl boyunca tüm dünyanın aradığı mesleklerden bir tanesi. İlk girişinizde 12 bin lira maaşla başlıyorsunuz, 50 bin TL'ye kadar çıkan bir ücretiniz var. Dünyanın istediğiniz ülkesinde çalışma fırsatınız oluyor. O yüzden meslek yüksekokulu, dört yıllık bir okul bitirmiş arkadaşlarımızın şayet İngilizceleri iyiyse bizim pilot yetiştirme ilanlarımızı takip etmelerini ve oraya müracaat etmelerini istiyoruz. "Pilot olabilir mi?" testlerinden geçen arkadaşlardan başarılı olanlarını alıyoruz ve onları 2 senelik eğitime tabi tutuyoruz ve onlara her ay iki asgari ücret tutarında bir maaş veriyoruz.''

EĞİTİMLER

Pilotluk eğitiminin çok yüksek ücretler karşılığında verildiğini söyleyerek açıklamasını sürdüren Ekşi, şu sözlerle açıklamasını sonlandırdı:

“İlanlarımıza başvuran ve yaptığımız testi geçen arkadaşlarımızı alıyoruz. Genç arkadaşlarımız için çok güzel bir fırsat bu. 2 yıllık eğitim sonunda THY'de ikinci kaptan olarak göreve başlıyorlar. Kendisine harcadığımız eğitim masrafını maaşından peyderpey kesiyoruz, en az 10 yıl bizde çalışmaları gerekiyor. Ücretler de yüksek olduğu için kestiğimiz miktar onlara dokunmuyor. 50 bin liraya kadar gelen ücretler var. Tüm genç arkadaşlarımızı pilot, kabin memuru, uçak teknisyeni olmaya davet ediyorum. Pilot konusunda büyük açık var dünyada da”

600 PİLOT ALIMI YAPILACAK

Ekşi 2019 yılında 600 civarında pilot alınacağını ve her sene 400 pilot yetiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

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