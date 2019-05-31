50 bin TL hibe alabilirsiniz!

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar 50 bin hibe destek alabilecek. Bunun için proje hazırlayıp 14 Haziran 2019 tarihine kadar başvuru yapmak gerekiyor...

Kendi işini kurmak isteyenlere devletten hibe destek imkanı var. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırladığı projelere destek veriyor. Engellilere bu kapsamda 50 bin liraya kadar hibe sağlanıyor. 2019 2'nci dönem hibe programı için başvurular alınmaya başladı. Kendi işini kurmak isteyen engelliler, projelerini, 14 Haziran günü mesai bitimine kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne elden veya posta yoluyla teslim edebilecek. Proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin şu şartları taşıması gerekiyor:



● En az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olması,



● Emekli olmaması,



● KOSGEB onaylı girişimcilik belgesine sahip olması,



● İcra borcu olmaması (yapılandırılmış durumda olan borçlar hariç),



● İş kuracağı alanda son 1 yıl içerisinde vergi mükellefiyet kaydı olmaması,



● Halihazırda üzerinde işyeri kaydı olmaması,



● İkamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunması,



● Kurulacak iş ile ilgili mevzuatta yer alan (var ise) zorunlu belgelere sahip olması,



● Vasi atanmamış olması.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak; Takvim Gazetesi