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50-60 Bin TL Veriyorlar Ama İşçi Bulamıyorlar

Bir sezonda çobanlara 50-60 bin TL ödeme yaptıklarını söyleyen köylüler, çoban bulamadıklarından şikayetçi oldu.

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50-60 Bin TL Veriyorlar Ama İşçi Bulamıyorlar

Bir sezonda çobanlara 50-60 bin TL ödeme yaptıklarını söyleyen köylüler, çoban bulamadıklarından şikayetçi oldu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 20:10
50-60 Bin TL Veriyorlar Ama İşçi Bulamıyorlar

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine balı olan Aşağı Toklu köyünde besiciler kış mevsiminden bu yana çoban bulmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl 2 çobana bir sezonda 50 bin TL verdiklerini söyleyen köylüler bu yıl 60 bin liraya kadar çıktıklarını, ancak buna rağmen çoban bulamamaktanndan yakınıyor. Taşlıçay ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan 50 haneli Aşağı Toklu köyünde geçimini çiftçilikle sağlayan besiciler, kış mevsiminin önceki yıllara göre sıcak geçmesini fırsat bilip aylar öncesinden bölgede bulunan köyler ve ilçelerde çoban aramaya başladı.

HERKES İŞ YOK DİYOR AMA..

Çoban bulamayan köylüler, mart ayından bu yana büyükbaş hayvanlarını nöbetleşe otlatıyor. Çoban bulamama endişesi yaşayan köylüler, 'herkes iş yok diyor, ama biz 50-60 bin liraya çoban bulamıyoruz' diyerek yakındı."Çobanlar gelip köyde araba alıp gidiyorlar."

Köyde hayvanlarını komşuları ile nöbetleşe otlatan Abdullah Deniz, köye gelen çobanlara birçok kolaylığın sağlandığını söyleyerek köylülerin süt, peynir, ekmek verdiklerini de sözlerine ekledi. Kış mevsiminden bu yana köylüler olarak yoğun çaba harcadıklarını ancak çoban bulamadıklarını söyleyen Deniz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz çoban bulamıyoruz, köylüler olarak hayvanlarımızı sırasıyla otlatıyoruz. Köyde hayvanlarını komşuları ile nöbetleşe otlatan Abdullah Deniz, köye gelen çobanlara birçok kolaylığın sağlandığını dile getirerek köylülerin süt, peynir, ekmek verdiklerini kaydetti. Kış mevsiminden bu yana köylüler olarak yoğun çaba harcadıklarını ancak çoban bulamadıklarını söyleyen Deniz, "Biz çoban bulamıyoruz, köylüler olarak hayvanlarımızı sırasıyla otlatıyoruz.

Çok mağdur durumdayız, kendimiz gitmek zorunda kalıyoruz. 600'e yakın büyükbaş hayvan var, çobanlara yaklaşık 50 bin lira para veriyoruz, adam da bulamıyoruz. Çoban arıyoruz bulamıyoruz, kalmışız, perişanız. Çobanlık yapmak isteyen gelsin bizim hayvanlarımızı otlatsın. Çobanlar gelip köyde araba alıp gidiyorlar. İyi bir para ama gelmiyorlar"

Hayvanlarını komşuları ile birlikte sırasıyla otlatan Hakkı Demir ise şu açıklamayı yaptı:

"Çoban bulamıyoruz, 'memlekette herkes işsizlik falan var diyor' biz 50-60 bin lira vara veriyoruz hayvanlarımızın önüne gitmesi için çoban bulamıyoruz. Köyde yaklaşık 600 büyükbaş hayvan var ve 50 aile besicilik yapıyor, adam bulamıyoruz. Çoban bulmak için çevrede geziyoruz, kimse yok bulamıyoruz. İnsanlar işsizlikten yakınırken nasıl bir şeyse biz bulamıyoruz"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Bir bilinmeyen denklem 4 saat önce

La manyak mısınız çoban olmak için okuduk..! Hayvan sahibi iseniz yapın işte laga Luga yapmayın

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Nuri yasti 3 saat önce

Ssk güvence olrak bu yapabilirim

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cagatay yaman 3 saat önce

boyle haber duyan yok bdn duymadin

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Bende kalsın 3 saat önce

Abi milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz kimse 600 baş ineğe 50 bin vermez. En fazla 20 bin verirler.haber yapmak için haber yapmayın...

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Davulun sesi uzaktan hoş gelir 3 saat önce

Ben 20 yaşındayım 10 yaşımdan beri çobanlık yaptım 2 kişiye 50 bin hadi 60 olsun adama 30 bin lira demek nisandan başlasan kasımın ortalarında bitirirsn 7-8 ay eder aklımın 4 bin civarı güzel para demi dalda Şimşek çıktığında yagmur yagdıgında o parayı verenler rahat uyuyor ama çobanlar o dağın başında soğukta senin hayvanına nöbet tutuyor bi kurt saldırsa sorumlusu sensin hayvana bişeymi oldu sorumlusu sensin dur durak bilmeden yaydır tabanların patlasın gündüz güneş kavursun gece soguk dondursun sonra 60 bin liraya işçi bulunmuyo lan o 1 kişinin aldığı 30 bin onun kaç gecesine değiyorki bu para bu kadar abartılıyor.

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Serife 3 saat önce

Çok iyi para bence normal memur bu 50-60bin lirayı; yemesi, içmesi ve diğer ihtiyaçları dışında fazla harcama yapmadan 3 4 yılda ancak biriktirir. Erkek olsaydım gider çalışırdım; ekmeğini, peynirini, sütünü veriyorlarmış. 1 sezon dedikleri sanırım 3 veya 6 ay gibi bir süre... Neden öyle diyorsun ki (bir bilinmeyen denklem)

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