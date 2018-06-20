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5 TL'ye Yükselen Patatesin Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor

Son günlerde büyük fiyat artışıyla gündeme gelen patates fiyatlarında yeni ürün hasadının başlamasıyla birlikte düşüş bekleniyor.

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5 TL'ye Yükselen Patatesin Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor

Son günlerde büyük fiyat artışıyla gündeme gelen patates fiyatlarında yeni ürün hasadının başlamasıyla birlikte düşüş bekleniyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 20:55
5 TL'ye Yükselen Patatesin Fiyatlarında Düşüş Bekleniyor

Son günlerde büyük fiyat artışıyla gündeme gelen patates fiyatlarında yeni ürün hasadının başlamasıyla birlikte düşüş bekleniyor. Senede 1.5 milyon ton patatesin saklanabildiği Kapodokya bölgesindeki kayadan oyma soğuk hava depolarında yeni sezon patates için hazırlık yapılıyor.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salihy Çelikbaş, fiyatlarda artışın geçici olduğunu tarladan 2.5 ile 3 TL arasında satıldığını, marketlerde fiyatın arttığını söyledi. Depo işletmecilerinden Ali Köybaşı ise tarla çıkış fiyatının yüksek göründüğünü fakat verimin düşük olması sebebiyle çiftçinin maliyeti anca karşıladığını söyledi.

Köybaşı, "Patates fiyatlarındaki yükselişe, Adana başta olmak üzere diğer yörelerde patates verimindeki düşüklük neden oldu. Ancak temmuz ayının ilk haftası itibarıyla diğer yörelerde 'orta erkenci' dediğimiz üretim bölgelerinde hasat alınmaya başlanacak. Rekoltenin de o bölgelerde yüksek olduğunu biliyoruz, fiyatlar bu tarihte tekrar normalleşecektir. Hem üretici, hem tüketici memnun olacaktır. Şu anda çiftçi tarladan maliyetini ancak karşılayabiliyor, zira verim düşük." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
PatatesPatates Fiyatları
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