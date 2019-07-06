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5 milyon KYK borçlusu isyan etti: ''İşsiziz, ödeyemiyoruz!''

Genç işsizliğin yüzde 26,1’e yükseldiği Türkiye’de son 10 yılda öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaştı. Borcunu ödeyemeyen 280 bin üniversite mezunu, yasal işlem yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildi.

5 milyon KYK borçlusu isyan etti: ''İşsiziz, ödeyemiyoruz!''

Genç işsizliğin yüzde 26,1’e yükseldiği Türkiye’de son 10 yılda öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaştı. Borcunu ödeyemeyen 280 bin üniversite mezunu, yasal işlem yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:28
5 milyon KYK borçlusu isyan etti: ''İşsiziz, ödeyemiyoruz!''

Türkiye’deki ekonomik kriz nedeniyle üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulmakta güçlük çeken üniversite mezunları, öğrencilik dönemlerinde aldıkları KYK bursunu ödeyemiyor.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilerine göre, KYK borcunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona yaklaşıyor. Büyük bölümü işsiz olan KYK borçluları, borçları nedeniyle uykularının kaçtığını söylüyor.

"UYKULARIM KAÇIYOR"

Ankara Üniversitesi mezunu Ali Ç., KYK borcu yüzünden ailesiyle arasının bozulduğunu söyledi. Ali Ç., ödeme takviminin Ocak ayında başladığını anlatarak “Yedi aydır ödeyemiyorum çünkü iş bulamadım. Talep edilen faizi göze alamadığım için borcumu erteleyemiyorum da” diye konuştu. Ailesinden yardım almak zorunda olduğunu ifade eden Ali Ç., “İş konusunda sürekli reddedilmek zaten psikolojimi bozdu, bir de KYK borcu üstüne eklenince uykularım kaçıyor” dedi.

"MAAŞTAN ELİME BİR ŞEY KALMIYOR"

Hacettepe Üniversitesi’nden 2018 yılında mezun olan Çiğdem A. da çalıştığı yerden aldığı asgari ücretin KYK borcu taksitlerine yetmediğini söyledi. Çiğdem A. aylık gelirinin 2 bin 20 TL olduğunu vurgulayarak “Her ay 750 lira kira ödüyorum. KYK taksitim ise 400 lira. Faturalar ve ev masrafları da eklenince elimde hiçbir şey kalmıyor” ifadesini kullandı.

Bazı kesimlerden gelen, “Harcarken iyiydi” eleştirilerin de acımasız olduğunu savunan Çiğdem A., şunları söyledi:

“Öğrenim hayatım boyunca çalıştım. Aileme yük olmamak için ne iş bulursam yaptım. KYK parasıyla da okul ihtiyaçlarımın küçük bir bölümünü karşılayabildim. İnsanlarda o parayı har vurup harman savurmuşuz gibi bir algı var zannediyorum ama işin aslı hiç öyle değil. O krediyi gerçekten ihtiyacı olmayanlar da almış olabilir belki ama benim ve tanıdığım insanların o paraya gerçekten ihtiyaçları vardı. Borçtan da kaçmıyorum ama ülkenin koşulları borcumuzu ödememize bile izin vermiyor.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Birgün

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