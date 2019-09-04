5 milyon emeklinin gözü Meclis'te! Emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? İntibak zammı ne kadar?

Emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? 2000 yılından önce emekli olan kişilere yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000 sonrasında emekli olanları da heyecanlandırmıştı. Yaklaşık 5 milyon emeklinin intibak umudu sürüyor. Temmuz ayı itibarıyla maaşlarına zam alan emekliler şimdi ise intibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalara başladı. Peki, emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? İntibak zammı ne kadar? İşte detaylar...

EMEKLİ İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya gelecek. 5 milyon emekli, 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.

İntibak yasasının ne zaman çıkacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Düzenleme Ekim ayında Meclis gündemine gelecek.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. AYM, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için kararını verdi. Mahkeme, "Anayasanın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir" kararıyla intibak başvurusunu kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının ardından gözler Meclis'e çevrildi.

MECLİS'E SUNULACAK

Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak.

355 LİRA ARTMIŞTI

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve bu düzenleme kapsamında 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı yanlış hesaplamalar nedeniyle maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emekliye, 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş söz konusu bu haktan yararlandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA