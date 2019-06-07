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5 milyon emekli intibak yasasını bekliyor

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların intibak yasası umudu devam ediyor. TÜED yetkilisi, "Gözümüz Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Promosyon yolunu açan hükümet, intibak konusunda da aynı hassasiyeti gösterecektir" ifadelerini kullandı.

5 milyon emekli intibak yasasını bekliyor

2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların intibak yasası umudu devam ediyor. TÜED yetkilisi, "Gözümüz Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Promosyon yolunu açan hükümet, intibak konusunda da aynı hassasiyeti gösterecektir" ifadelerini kullandı.

07 Haziran 2019 Cuma 08:41
5 milyon emekli intibak yasasını bekliyor

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. AİHM, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. 

YARGI YOLU KAPANDI 

Ancak emeklilerin intibak umudu sürüyor. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın 2000 yılı sonrası emekli olanlara da uygulanması talebi kapsamında, ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurulduğunu belirtti. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun başvuruyu haklı bulması üzerine, üyeleri İbrahim Avcı'nın, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtığını vurgulayan Yazıcıoğlu, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Mahkeme davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay mahkemenin kararını onayınca, İbrahim Avcı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. 

ÇALIŞMALAR SÜRECEK 

Mahkemede anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. Bu gelişmeler üzerine, yasal süreci son noktasına kadar yürütmek adına AİHM'e başvurdu.” Yazıcıoğlu, AİHM'in ret kararıyla intibakla ilgili hukuksal mücadelenin sona erdiğini ifade ederek, çözümün parlamentoda, yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba göstereceklerini bildirdi. 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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milyon emekli intibak yasasını bekliyor
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