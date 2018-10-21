5 Bin Lira Maaş Veriyorlar Ama İşçi Bulamıyorlar!

Türkiye'de ne problemli sektörlerden birisi hayvancılıktır ve sorunların temel sebebi olan işçi bulamamak devam ediyor. Hayvancılık sektörü 5 bin lira maaşla çalıştırmak için çoban arıyorlar ama bulamıyorlar.

Bir hayvan çiftliği sahibi sektörle ilgili yaşanan sorunları ve problemleri dile getirdi. Hayvancılıkta işçi probleminin devam ettiğini belirten, hayvan çiftliği sahibi şunları söyledi;

"Deneyimli çobanlara 3 bin ile 5 bin TL arasında maaş veriyoruz, sigortasını yapıyoruz. Yeme-içme yok ama konaklama, elektrik, su, ısınma bize ait. Sağladığımız bu koşullara rağmen kaliteli eleman bulmakta çok zorlanıyoruz." ifadelerini kulland.

Bloomberg'te yayınlanan Mevsiminde Tarım isimli programda "Hayvancılıkta işçi problemi" konusu değerlendirildi. Hayvancılıkta çok deneyimli çobanların olmadığını söyleyen işletme sahibi, 5 bin lira maaş, sigorta ve lojmanda konaklama imkanı verildiği halde çoban bulunamadığını söyledi. Çoban bulmanın zorluklarına değinen işletme sahibi, "Hayvancılıkta çok deneyimli çobanlar yok. Deneyimli çobanlara 3 bin ile 5 bin arasında maaş, sigorta veriyoruz. Yeme-içme yok ama konaklama, elektrik, su, ısınma bize ait. Bu şartlara rağmen kaliteli eleman bulmakta çok zorlanıyoruz." dedi.

Sunucunun, "Niye çalışmıyorlar? sorusuna ''Kırsaldan kente göç ediyorlar, asgari ücrete çalışıyor ve şehirde o paranın hiç kıymeti yok ama kırsalda böyle bir imkan varken çalışan bulunmuyor. Bir tezatlık yok mu?" cevabını verdi. Çiftlik sahibi "Herkes masa başı iş istiyor. Hayvanın pisliği ile uğraşmak istemiyor." ifadesini kullandı.

Kaynaklar; Bloomberg - Son Dakika Haberleri

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