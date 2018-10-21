Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

5 Bin Lira Maaş Veriyorlar Ama İşçi Bulamıyorlar!

Türkiye'de ne problemli sektörlerden birisi hayvancılıktır ve sorunların temel sebebi olan işçi bulamamak devam ediyor. Hayvancılık sektörü 5 bin lira maaşla çalıştırmak için çoban arıyorlar ama bulamıyorlar.

banner396

5 Bin Lira Maaş Veriyorlar Ama İşçi Bulamıyorlar!

Türkiye'de ne problemli sektörlerden birisi hayvancılıktır ve sorunların temel sebebi olan işçi bulamamak devam ediyor. Hayvancılık sektörü 5 bin lira maaşla çalıştırmak için çoban arıyorlar ama bulamıyorlar.

21 Ekim 2018 Pazar 10:25
5 Bin Lira Maaş Veriyorlar Ama İşçi Bulamıyorlar!

Türkiye'de ne problemli sektörlerden birisi hayvancılıktır ve sorunların temel sebebi olan işçi bulamamak devam ediyor. Hayvancılık sektörü 5 bin lira maaşla çalıştırmak için çoban arıyorlar ama bulamıyorlar.

Bir hayvan çiftliği sahibi sektörle ilgili yaşanan sorunları ve problemleri dile getirdi. Hayvancılıkta işçi probleminin devam ettiğini belirten, hayvan çiftliği sahibi şunları söyledi;

"Deneyimli çobanlara 3 bin ile 5 bin TL arasında maaş veriyoruz, sigortasını yapıyoruz. Yeme-içme yok ama konaklama, elektrik, su, ısınma bize ait. Sağladığımız bu koşullara rağmen kaliteli eleman bulmakta çok zorlanıyoruz." ifadelerini kulland.

Bloomberg'te yayınlanan Mevsiminde Tarım isimli programda "Hayvancılıkta işçi problemi" konusu değerlendirildi. Hayvancılıkta çok deneyimli çobanların olmadığını söyleyen işletme sahibi, 5 bin lira maaş, sigorta ve lojmanda konaklama imkanı verildiği halde çoban bulunamadığını söyledi. Çoban bulmanın zorluklarına değinen işletme sahibi, "Hayvancılıkta çok deneyimli çobanlar yok. Deneyimli çobanlara 3 bin ile 5 bin arasında maaş, sigorta veriyoruz. Yeme-içme yok ama konaklama, elektrik, su, ısınma bize ait. Bu şartlara rağmen kaliteli eleman bulmakta çok zorlanıyoruz." dedi.

Sunucunun, "Niye çalışmıyorlar? sorusuna ''Kırsaldan kente göç ediyorlar, asgari ücrete çalışıyor ve şehirde o paranın hiç kıymeti yok ama kırsalda böyle bir imkan varken çalışan bulunmuyor. Bir tezatlık yok mu?" cevabını verdi. Çiftlik sahibi "Herkes masa başı iş istiyor. Hayvanın pisliği ile uğraşmak istemiyor." ifadesini kullandı.

Kaynaklar; Bloomberg - Son Dakika Haberleri

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
bin lira maaş veriyorlar ama işçi bulamıyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Xxx 1 saat önce

Nerdeymis 5 bin lira maas soyleyin gidelim cobanliktan daha guzel meslekmi olur adresin versinler gidelim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yaalaan 1 saat önce

1500 liraya Suriyeli aile çalıştırıyorlar siz öyle sanin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Asım 57 dakika önce

Hangi firma veriyormuş soyleselerede başvursak hemen

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Birak 55 dakika önce

Isci bulamiyorsa o isin hakki demekki 10 bindir birakin lutfen milletin agzina sakiz atmayin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zzzz 50 dakika önce

Yahu kardeşim Suriyeliler 900 tl ye yapıyor o işi neden bahsediyorsunuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
6 Milyon Çalışana Müjde: Maaşlara Katkı Geliyor!
6 Milyon Çalışana Müjde: Maaşlara Katkı Geliyor!
2600 Euro Maaşla 50 Bin Personel Alınacak!
2600 Euro Maaşla 50 Bin Personel Alınacak!
Milyonlarca Kişinin Maaşı ve Ek Ödemeleri Artıyor!
Milyonlarca Kişinin Maaşı ve Ek Ödemeleri Artıyor!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim