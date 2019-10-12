4/D’li taşerona Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? Taşerona son dakika asgari ücret zammı!

4/D'li taşeronlar için maddi destek yolda. Bu bağlamda kesenin ağzı açılmış durumda. Bu anlamda tediye ödemeleri, asgari ücret zammı ve öğrenim çocuk yardımı taşeronları sevindirecek. Kamu kurumlarında çalışan taşeronlar için maddi destek verilecek. İlkokul için 100 TL, Ortaokul için 110 TL, Lise ve dengi okullar için 120 TL ve Yüksekokullar ile üniversiteler için 140 TL tutarında destek ödemesi yapılmakta olup taşeron işçilerin sosyal haklarında belirtilmiştir. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapıldı. Ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Peki kadrolu 4/D'li taşerona Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? İşte taşerona asgari ücret zammı...

TAŞERONLARA YENİ ÜCRETLER NASIL BELİRLENECEK?



Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. Hizmet alım ihaleleri ve bireysel iş sözleşmesinde belirlenen yüzde fazlası (%10, %20… vb) ise yeni asgari ücret esas alınarak belirlenecek.Asgari ücretin yüzde fazlasına çalışan emekçilerin bu şekilde tespit edilen yeni ücretlerine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Yüksek Hakem Kurulu kararı ile imzalan toplu iş sözleşmesinde belirtilen ücret zammı uygulanacak. İşçi hizmet alım ihalelerine ile bireysel iş sözleşmelerine göre asgari ücretin % 10 fazlası ile çalışıyor ise; 1 Ocak 2019 tarihinde uygulanacak 85,28 TL/gün brüt asgari ücretin %10 fazlası 93,80 TL/gün brüt üzerine %4 oranında zam yapılarak, 97,55 TL/gün brüt olarak ücreti tespit edilecek. Yine, işçinin ücreti asgari ücretin %20, %30, %40, %50 ve katları ise, bu örnek hesaplama temel alınarak 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ödenecek.

TAŞERONLARA EKİMDE MADDİ DESTEK YOLDA

Ekim Ayı; İlgili mevzuatlara ve daha önce varılan mutabakatlara göre belirlenen ödemelerin de dönemi gelmiş durumda. Taşeron şirketlerden belediye şirket işçiliğine geçmiş olan taşeronlar için ilk 5 günlük bazda ödenecek olan ikramiyelerin ikinci ödemeleri Ekim ayında yapılacak. Taşeronlar daha önce de aynı ödemelerin ilk faslını Nisan ayında tahsil etmişlerdi.

İlave Tediye Ödemesi Aralık'ta Yapılacak

Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak.

TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?

Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı.

TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında yüzde 1,03, Nisan ayında yüzde 1,69, Mayıs ayında yüzde 0,95, Haziran ayında da yüzde 0,03 arttı. 6 aylık toplam enflasyon yüzde 5,01 oldu. 6 aylık enflasyon, maaş zam oranını geçtiği için %1,01 oranında enflasyon zammı oluştu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları da yüzde 6 seviyesinde artacak.

ENFLASYON ZAMMI DETAYLARI

Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK'de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü.

Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asgari ücret artışını taşeron işçilere yansıtıp yansıtmayacaklarını soran belediyelere iki farklı görüş verdi. İlk görüş yazısında, kadroya alınan taşeron işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki çıplak ücretlerinin esas alınacağı, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu kaydedildi. İkinci görüş yazısında ise sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin ücretlerinin kadroya alınırken işçiyle idare arasında imzalanan iş sözleşmesine göre belirlenmesi gerektiği belirtildi.

BELEDİYEDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLER KADROYA GEÇECEK Mİ?

Taşerondan 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler kendilerinin de kamu işçileri çerçeve protokolüne dahil edilerek mali ve sosyal haklarında diğer kamu işçileri ile aynı hakları talep ediyorlar. En basitinden 2020 yılı sonuna kadar sadece 4+4 zam alacak işçilerin son 1,5 yılda maaş kayıpları yüzde 18'i geçti. Kamuda enflasyon farkı almayan tek çalışan grubu yine de taşerondan geçen işçiler oldu. Taşeron şirketlerden belediye şirketlerine geçen işçilerin durumu ise daha sıkıntılı olmaya başladı. Şirket işçiliği yerine belediye işçiliği kadrosu taşerondan geçen işçilerin sorunlarını çözmede yeterli görülüyor. KHK ile taşerondan geçen belediye şirket işçileri 52 günlük ilave tediye ödemesini de alamıyorlar. Taşeronda dikkat çeken açıklama, DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan'dan geldi. Çalışkan, "Belediyelerde temel istihdam biçimi 'Belediye Şirket İşçiliği' oldu. 2015'te belediye şirketlerinde çalışan işçi sayısı 81 bin iken 2018 başında 454 bine ulaştı. Belediyeler kâr kurumları değildir. Norm kadro kalkacak herkes belediyenin kadrolu çalışanı olacak." ifadesini kullandı.