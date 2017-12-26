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450 Bin Kişi Kamuya Alınıyor ! Sınav Formalite Olacak

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kamuda istihdam için sınav sürecinden formalite icabı geçirileceğini söyledi. KİT'lerin Taşeron kadro düzenlemesine dahil edilmemesini üzüntüyle karşıladıklarını söyleyen Arslan 'mücadelemiz sürecek' dedi.

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450 Bin Kişi Kamuya Alınıyor ! Sınav Formalite Olacak

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kamuda istihdam için sınav sürecinden formalite icabı geçirileceğini söyledi. KİT'lerin Taşeron kadro düzenlemesine dahil edilmemesini üzüntüyle karşıladıklarını söyleyen Arslan 'mücadelemiz sürecek' dedi.

26 Aralık 2017 Salı 12:33
450 Bin Kişi Kamuya Alınıyor ! Sınav Formalite Olacak

450 Bin Kişi Kamuya Alınıyor ! Sınav Formalite Olacak

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kamuda istihdam için sınav sürecinden formalite icabı geçirileceğini söyledi.

HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, geçtiğimiz gün yayımlanan KHK'da yer alan taşeron düzenlemesini değerlendirdi. Taşeron işçilerin kamuda istihdamının Türkiye tarihindeki en büyük reform olduğunu söyleyen Arslan, "KHK, küreselleşmenin ortaya çıkardığı süresel sermayenin bütün dünyayı köye dönüştürdüğü, küreselleşmenin doğal sonucu gibi dayatılan kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, devletin küçültülmesi, kamu hizmetlerinin özel sektör eliyle sürdürülmesi yalanına karşı, Türkiye'nin bir meydan okumasıdır. Gelişmiş batı ülkelerindeki uygulamalarına, IMF'ye, Dünya Bankası'na karşı meydan okumadır. Artık Türkiye, kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde taşeron uygulamasını yasaklamıştır. Bu düzenleme çalışma hayatında yapılmış en büyük reformdur" dedi.  

KİTLERİN DAHİL EDİLMESİ UMUDUMUZDU AMA 50 BİN KİŞİ DAHİL EDİLMEDİ

KİT'lerin söz konusu düzenlemeye dahil edilmediğini hatırlatan Hak-İş Genel Başkanı, "Kitlerin dahil edilmesi umudumuzdu ama maalesef 50 bine yakın arkadaşımız dahil edilmedi. Bundan sonra da kapsam dışı kalan arkadaşlarımızın dahil edilmesi konusundaki çabalarımızı sürdüreceğiz.

GERÇEKTEN BİR SINAV SÖZ KONUSU DEĞİL

Sınavla ilgili bakanımızın söylediği tamamen formalitenin yerine getirilmesi çalışmasıdır. Gerçekten sınava tabi tutulması söz konusu değildi.KHK 24 Aralık'ta yayınlandı ama bunun yürürlüğe girmesi 2 Ocak 2018'de başlayacak ve o tarihten itibaren başvurular alınacak" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.12.2017 13:07
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Yorumlar
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Ahmet 2 saat önce

Hadi inşAllah

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Ado baba 1 saat önce

Özel sektördeki taseronlari da temizleyin biz insan degilmiyiz özel sektörde daha çok çalışan var. Benim paramı niye taseronlar yiyor kardesjm .

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Sanat 44 dakika önce

Üniversite mezunu kpss mağdurlarının hakkını nasıl ödeyeceksiniz böyle oy kampanyası olma

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