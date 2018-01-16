45 Saatten Fazla Çalışanlar Fazla Maaş Alacak-İşte Fazla Mesai Ücreti Hesaplama

Türkiye genelinde kamu ve özel sektörde çalışan personellerin çoğu, iş kanununda belirtilen saatlerinde üzerine çalışmasına rağmen herhangi bir mesai ücreti almıyor. Fazla mesai ücretini isteyen işçiler ise işten çıkarılma tehlikesi nedeniyle haklarını bugüne kadar arayamıyordu.

İş Kanunu'nun 41. maddesine göre, yılda 270 saatten fazla bir işçinin çalıştırılmayacağı hükmü getirildi. Bu süreyi aşan çalışmalarda işveren işçisine fazla ücreti ödemesi gerekmektedir. Eğer ödeme yapılmazsa işçi arabuluculara başvuru yapabilecek. Ancak burada da işçiden fazla çalışmasının ispatı istenmektedir.

Tanıkla Kanıtlanabilir

Yargıtay'a göre, bir işçinin fazla çalışma ücreti isteyebilmesi için öncelikle fazla çalıştığını kanıtlaması gerekir. Fazla çalışma iddiasını işçinin, karşı iddiayı ve özellikle ücreti ödeme savını da işverenin kanıtlaması gerekir. Bunun için işçinin fazla çalışma saatlerini kanıtlaması için tanıklara ihtiyacı var. Bordrolarda fazla çalışma ve tatil sütunu bulunduğu halde bu sütunun boş bırakılmış olması, işçinin fazla çalışma yapmadığının kanıtı olarak kabul edilmiyor. Böyle bir bordronun işçi tarafından ön koşulsuz imzalanması bu haktan vazgeçilmesi anlamında yorumlanamıyor.

Fazla Mesai Ücreti Ne Kadar?

Çalışana her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeniyor. Fazla süreli çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödeniyor. Ancak taraflar anlaşarak daha yüksek oranda bir zamlı ücret ödenmesini kararlaştırabilirler.

Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır

Hafta içi mesaisi hesaplama: Bir personel hafta içi her gün 1'er saatten toplam 5 saat mesaiye kalmış ve normal saatlik ücreti 10TL ise:

Haftalık 45 saatin altındaki mesailerde: (Normal saat ücreti=10TL)+(saatlik %25 mesai farkı=2.5TL)x(toplam mesai saati=5)=62.5TL şeklinde hesaplanır.

Hesap makinesi için formül: (toplam mesai saati) x (Normal saat ücreti) x (mesai farkı %'si) + = (5 x 10 x 25% + =) 62,5TL

Haftalık 45 saati aşan mesailerde: (Normal saat ücreti=10TL)+(saatlik %50 mesai farkı=5TL)x(toplam mesai saati=5)=75TL şeklinde hesaplanır.

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