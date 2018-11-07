44 Yıllık Dev Firma Avşar Halı Konkordato İlan Etti!

ABD ile yaşanan ekonomik yaptırım krizinin etkileri devam ediyor. Konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Dünyada birçok otele, kiliseye ve camiye halı tedarik eden ve sektörde 44 yıllık tecrübesiyle var olan Avşar Halı da konkordato ilan etti.