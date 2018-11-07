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44 Yıllık Dev Firma Avşar Halı Konkordato İlan Etti!

ABD ile yaşanan ekonomik yaptırım krizinin etkileri devam ediyor. Konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Dünyada birçok otele, kiliseye ve camiye halı tedarik eden ve sektörde 44 yıllık tecrübesiyle var olan Avşar Halı da konkordato ilan etti.

44 Yıllık Dev Firma Avşar Halı Konkordato İlan Etti!

ABD ile yaşanan ekonomik yaptırım krizinin etkileri devam ediyor. Konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Dünyada birçok otele, kiliseye ve camiye halı tedarik eden ve sektörde 44 yıllık tecrübesiyle var olan Avşar Halı da konkordato ilan etti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:16
44 Yıllık Dev Firma Avşar Halı Konkordato İlan Etti!

ABD ile yaşanan ekonomik yaptırım krizinin etkileri devam ediyor. Konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Dünyada birçok otele, kiliseye ve camiye halı tedarik eden ve sektörde 44 yıllık tecrübesiyle var olan Avşar Halı da konkordato ilan etti.

Çamlıca Camii'nin halı kaplama işini de yapan Avşar Halı konkordato başvurusunda bulundu.

Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/1258 sayılı kararına göre şirkete 3 ay süreyle mühlet kararı verildi.

1974 yılında kurulan Avşar Halı 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Firma, 2005 yılında ABD'de makine halısı kategorisinde en iyi halı ödülünü kazanmıştı.

Sektörde 44 yıldır varlığını sürdüren Avşar halı 1000 kişi civarında istihdam sağlıyordu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.11.2018 16:52
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Hakkaniyet 3 saat önce

Her başlıkta abd nin yaptığı kandırmacasından Allah aşkına baz geçin ya başımızdakilerin kibiri ve üsttekilere han hamam alttakilere din iman ideolojisi ne olucak arkadaş memlekette şaka gibi damat maliye kız danışman devlet şirket gibi işletilirse be olacak diyen yok be oldu papaz kırmızı çizgi ne oldu bi anda İran yaptırımında muaf tutulduk yaktık kavurduk şov yaptık herkese güldürdük yine kendimizi dirayetsiz ve şuursuz yönetim başka nedir yazık Allah sonumuzu hayır etsin hayatımız ilede hakkımıza tecavüz edenide kahretsin...

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Hasan 2 saat önce

Daha neler olacak bu ülkenin başına Allah sonumuzu hayır eylesin uyan ülkem

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