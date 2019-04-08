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4000 Kişiye iş fırsatı! Sezon yaklaşıyor! İşte detaylar!

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla tatil bölgeleri de hareketlenmeye başlıyor. Bu da binlerce kişiye yeni iş ve kazanç imkanları doğuruyor. Tatil bölgelerinde istihdam yapmaya hazırlanan birçok firma ise İŞKUR üzerinden personel alımı yapmak için harekete geçti. İşte sizler için derlediğimiz detaylar!

4000 Kişiye iş fırsatı! Sezon yaklaşıyor! İşte detaylar!

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla tatil bölgeleri de hareketlenmeye başlıyor. Bu da binlerce kişiye yeni iş ve kazanç imkanları doğuruyor. Tatil bölgelerinde istihdam yapmaya hazırlanan birçok firma ise İŞKUR üzerinden personel alımı yapmak için harekete geçti. İşte sizler için derlediğimiz detaylar!

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:11
4000 Kişiye iş fırsatı! Sezon yaklaşıyor! İşte detaylar!

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla tatil bölgeleri de hareketlenmeye başlıyor. Bu da binlerce kişiye yeni iş ve kazanç imkanları doğuruyor. Tatil bölgelerinde istihdam yapmaya hazırlanan birçok firma ise İŞKUR üzerinden personel alımı yapmak için harekete geçti. İşte sizler için derlediğimiz detaylar!

Yaz sezonu geldi ve tatil bölgelerinde iş fırsatları oluşmaya başladı. Tatil bölgelerinde oteller ve benzeri işletmeler yaz sezonu boyunca çalıştırmak için dolgun maaşlı personel arıyor. Çoğu kişi için yaz sezonunda yaklaşık 5 aylık çalışma yıl boyu yetecek bir birikimi de beraberinde getiriyor. Peki işletmeler kimleri arıyor? Kimler iş bulabilir?

İŞKUR üzerinden yapılan ilanlarda 4 binin üzerinde pozisyon için alım yapılacağı duyuruldu. Turizm ve Otelcilik Meslek Personeli alımları için İŞKUR’un resmi internet sitesini ziyaret etmeniz ve bu başlıkla iş ilanlarını kontrol etmeniz gerekiyor. tecrübeli veya tecrübesiz alım yapılıyor olması ise ilk defa bu sektörde çalışacak olanlar için ciddi avantaj. 18 yaşını doldurmuş olma şartı haricinde bir detay veya şart yok.

Nasıl Başvururuz?

İŞKUR’un resmi internet sitesinden İş arama sekmesine gelerek Turizm ve Otelcilik Meslek Personeli şeklinde arama yaptığınızda çıkacak ilanlardan size uygun olanına başvuru yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 08.04.2019 14:05
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