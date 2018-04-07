400 Bin Kişiye Müjde: O Paralar Hesaplara Yatmaya Başladı

Çiftçilere 2018 yılı destek ödemeleri başladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 2018 yılı destek ödemeleri kapsamında üreticilere, 1,9 milyar TL’lik ilk kısım destek ödemelerinin yapılacağını söylemişti. Bakan'ın ödemeler 6 Nisan'da başlıyor açıklamasının ardından önceki gün saat 18:00'de ilk destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

AKIN ETTİLER

Ödemelerin başladığı haberini alan üreticiler ise önceki gün akşam saatleri itibariyle Ziraat Bankası ATM’lerine akın etti. ATM önünde uzun kuyruklar oluşturan üreticiler, destek ödemelerinin yaıp yatmadığına baktı. Binlerce üretici, destek ödemesi almanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye genelinde dekar başına 170 lira olan destek ödemesinden yaklaşık 400 bin üretici faydalanabilecek.

FIDIK ÜRETİCİLERİNE DESTEK

Fındık üretiminin yapıldığı ana coğrafya olan Doğu Karadeniz’de Ordu’da 119 bin 847 fındık üreticisine toplamda 281 milyon lira, Giresunlu 75 bin üreticiye yaklaşık 160 milyon lira, 63 bin 500 üreticiye sahip Trabzon’a ise 93 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapılacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Destek ödemeleri, TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılıyor. Buna göre destek ödemelerinde kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan tarihinde ödemelerini alacaklar.

Tarım Bakanı Fakıbaba, tarımsal destekleme kapsamında yapılacak ödemeler ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilerimize, toplam desteğin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine başlıyoruz. Ödemeler kapsamında; Yağlı tohumlu bitkiler desteği için 670 milyon TL, Hububat ve baklagil desteği için 202 milyon TL, Dane mısır desteği için 58 milyon TL, Yaş çay prim desteği için 164 milyon TL, Fındık alan bazlı gelir desteği için 838 milyon TL ve Çay budama tazminatı için 2,5 milyon TL olmak üzere toplam 1,9 milyar liralık hibe desteği vereceğiz"

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