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40 bin TL'ye Satın Alabileceğiniz 2. El Otomobiller!
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40 bin TL'ye Satın Alabileceğiniz 2. El Otomobiller!

Ülkemizde sıfır otomobillerin yüksek fiyatlı olması ikinci el araçlara rağbeti artırıyor. İşte ikinci el piyasasında 40 bin liraya satın alınabilecek otomobiller...

40 bin TL'ye Satın Alabileceğiniz 2. El Otomobiller!

Ülkemizde sıfır otomobillerin yüksek fiyatlı olması ikinci el araçlara rağbeti artırıyor. İşte ikinci el piyasasında 40 bin liraya satın alınabilecek otomobiller...

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:00
40 bin TL'ye Satın Alabileceğiniz 2. El Otomobiller!

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ikinci ele yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor.

Ramazan Bayramı öncesinde hareketlenen ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

İŞTE 40 BİN LİRAYA ALINABİLECEK OTOMOBİLLER

Volkswagen Jetta

2009 model

Volkswagen Golf

2004 model

Citroen C4

2008 model

Citroen C-Elysee

2013 model

Fiat Linea

2009 model

Fiat Punto

2013 model

Renault Megane II

2005 model

Renault Clio

2008 model

Peugeot 407

2008 model

Opel Astra

2008 model

Opel Corsa

2006 model

Ford Focus

2007 model

Hyundai i30

2010 model

Alfa Romeo 147

2006 model

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
bin tl ye satın alabileceğiniz el otomobiller
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