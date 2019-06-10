40 bin TL'ye Satın Alabileceğiniz 2. El Otomobiller!

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ikinci ele yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor.
Ramazan Bayramı öncesinde hareketlenen ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.
İŞTE 40 BİN LİRAYA ALINABİLECEK OTOMOBİLLER
Volkswagen Jetta
2009 model
Volkswagen Golf
2004 model
Citroen C4
2008 model
Citroen C-Elysee
2013 model
Fiat Linea
2009 model
Fiat Punto
2013 model
Renault Megane II
2005 model
Renault Clio
2008 model
Peugeot 407
2008 model
Opel Astra
2008 model
Opel Corsa
2006 model
Ford Focus
2007 model
Hyundai i30
2010 model
Alfa Romeo 147
2006 model
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA