4 kişilik bir aile makarna ve bulgur yiyerek ayda ne kadar harcıyor

Türk Lirası'nın döviz karşısında yılbaşından bu yana % 70 değer kaybetmesi hayatımızı idame ettirmek için gereken birçok ürüne yansıdı. Bazı büyük marketler döviz kuru artışını mazeret göstererek fiyatlara zam yaparken, bazı ambalajlı ürünlerde ise üretici firma gramajı düşürerek gizli zam uyguladı. Gramajı düşürülerek gizli zam ekmeğe de uygulanmıştı. Asgari ücretin 1603 lira olduğu göz önünde bulundurulursa, mutfak alışverişinde satın almalar kilogramdan, yarım kiloya kadar düştü.

Türk-İş Sendikası'nın araştırmasına göre, 4 kişilik bir ailenin 1812 TL tutan açlık sınırı harcaması, 1603 liralık asgari ücretin 109 lira üzerine çıkıyor. Pazar ve marketten yapılan alışverişlerde meyve sebze fiyatı en az % 25 oranında arttı.

Yeniçağ’ın aktardığı habere göre; TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Vatandaşlar temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanırken bazı fırsatçıların bire bin katma çabasının önüne geçilmeli” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı rakamlarda da geçen ay gıda fiyatlarındaki artış % 19,75 olmuştu. 4 kişilik bir ailenin, kira, gaz, elektrik, su masrafları, günlük 30 TL, sabah kahvaltısı 18.5 TL, öğle yemeği 22.5 TL, akşam yemeğinin de 18.5 TL tuttuğunu varsayarsak, günlük harcama 90 lirayı, aylık harcama ise 2 bin 685 TL'yi buluyor.

Bu harcama da 1603 TL'lik asgari ücretin bin lira üstünde.. Asgari ücretli 4 kişilik aile her ay bin lira eksiye düşüyor. Bu harcamaların içine telefon, televizyon , internet harcamaları da dahil değil edilmiş değil. Bu durumda gösteriyor ki asgari ücretli bu hayat pahalılığında değil yoksulluk açlıkla mücadele ediyor. Pazarcı esnafının beklentisi, eylül ayında enflasyonun daha da yüksek çıkacağı yönünde.. Yaz mevsiminin en önemli sebzelerinden olan Ayşe kadın fasulyenin kilogram fiyatı 9.95 liraya, Barbunya, 11.95 liraya, beyaz peynirin kilogramı 54 lira, kaşar peynir 69 liraya, sele zeytin 37 liraya çıktı. Dana kıyma 48.95 liraya, dana kuşbaşı 54.95 liraya çıktı.

TAVUK ETİNE ZAM

Gıdanın dışındaki ambalajlı ürünler de market raflarında çok ciddi etiket değişikliğine gidildi. Ticaret Bakanlığı 1296 üründe haksız fiyat artışı belirlediklerini açıklasa da , market ürünlerinde fiyatlardaki artış, aile bütçesindeki açığı daha fazla büyüttü. Tavuk gibi bazı ürünlerde ise fiyatlar % 100- yüzde 200 oranında arttı. Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, döviz kuru üzerinden tavukçuluk sektöründe fırsatçılık yapıldığını iddia etti.

Tavuk eti fiyatlarına her hafta zam geldiğini, 9 ayda yüzde 200’ün üzerinde fiyat artışı yapıldığını belirten Yardımcı, “Tavuk göğsünün fiyatı 2 hafta önce 18, bir hafta önce 22 liraydı. Bugün sadece bize gelişi 28 lira oldu. Ocak ayında 10 liraydı. Tavuk kanadının kilosu ocak ayında 7 lira 70 kuruşken bugün 21 lira. Kırmızı ete 1 lira zam geldiğinde ülke ayağa kalkıyor” diye konuştu.

Piyasa çevreleri ise büyük baş hayvanlarda şarbon hastalığının görülmesinden sonra, kırmızı ete talep düşmesinin beyaz ete talebi artırdığını, bunun da fiyatları yukarı çektiğine dikkat çekiyorlar. Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25,56 ile salçada oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında salçayı, yüzde 21,44 ile yumurta, yüzde 20,74 ile karpuz izledi.

Kaynaklar; Oda Tv - Yeniçağ - Sözcü - Hürriyet

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