370 bin TL'ye varan destek! KOSGEB hibe destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB başvuru şartları nelerdir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) verdiği destekler sayesinde bugüne kadar pek çok insan kendi işini kurdu. Destek kredisi almayı düşünenler bu nedenle KOSGEB destek kredisi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB başvuru şartları nelerdir? İşte KOSGEB destekleri ve başvuru sürecine dair bilinmesi gerekenler...

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEP hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB'e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB'e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ'ler için de gerekmektedir. KOSGEB'e üye olan KOBİ'ler KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurmalı ve kredi başvurusu için KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır. KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için ise KOSGEB girişten girip bütün bilgilerinizi, vergi numaranızı yazmanız gerekir. Bu şekilde kayıt birkaç dakikada yapılabilmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması

- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi

- Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması

- İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmamış olması

- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

370 BİN TL'YE VARAN DESTEK

Ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile 370 bin liraya varan destek veriliyor. İşte 4 kalemde destekler:

KURULUŞ DESTEĞİ

Geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye 5 bin, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olana 10 bin lira destek sağlanıyor.

PERFORMANS DESTEĞİ

İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirleniyor. Destek tutarı hesaplanırken, ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4a kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınıyor. Program başlangıç tarihinden itibaren 1'inci yıl birinci performans dönemi ve 2'nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanıyor. 2 dönemde toplam 10 bin ile 40 bin lira arasında destek veriliyor. Girişimci; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını ise her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira ekleniyor.

MAKİNE, TEÇHİZAT VE YAZILIM DESTEĞİ

İşletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz destek sağlanıyor. Üst limit; işletmenin teknolojik düzeyine göre 100 bin, 200 bin ya da 300 bin lira. Destek oranı yüzde 75.

TEŞVİKLER VE DESTEKLER HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

Gıda ürünlerinin imalatı

İçeceklerin imalatı

Giyim eşyalarının imalatı

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

Ana metal sanayii

Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Bina inşaatı

Özel inşaat faaliyetleri

Toptan ve perakende ticaret

Konaklama

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetler

Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA