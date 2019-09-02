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3600 günü dolduranlar istifa etse de kıdem tazminatını alabiliyor!

İş hayatında 10 yılı dolduranlar, yani 3600 günü doldurmuş olan istifa etseler bile kıdem tazminatı alabiliyorlar.

3600 günü dolduranlar istifa etse de kıdem tazminatını alabiliyor!

İş hayatında 10 yılı dolduranlar, yani 3600 günü doldurmuş olan istifa etseler bile kıdem tazminatı alabiliyorlar.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:15
3600 günü dolduranlar istifa etse de kıdem tazminatını alabiliyor!

Sosyal güvenlik mevzuatımızda, eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar için önemli bir sayı var. O da; 3600. Yani 10 yıllık bir süreyi ifade ediyor. 10 yıl yani 3600 gün çalışanlar için tazminat hakkı bulunuyor. Ancak bu avantajdan da yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3600 gün primi tamamladıysanız ya da tamamlama imkanınız varsa, burada anlatacaklarımız sizi ilgilendiriyor demektir.

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda kıdem tazminatı almanın yolları düzenlenmiş durumda. Öncelikle son işyerinde en az 1 yıllık kıdeminizin, yani çalışmışlığınızın olması gerekiyor. Yine yasalarımız bazı istisnalar dışında kendi isteği ile ayrılan, yani istifa eden çalışanların tazminat alamayacağını söylüyor. İşte bu noktada sihirli rakam 3600 devreye giriyor. Yukarıda söylediğimiz gibi eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız, son işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra kendi isteğinizle ayrılsanız da tazminat hakkınız bulunuyor. Tabii 15 yıllık sigortalılık süresini (bu zaman çoktan doldu) ve 10 yıllık primi yani 3600 günü de doldurmuş olmanız lazım.

Bu çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 15 yıl ve 3600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyor. İstifa yazısında 15 yıl 3600 günü doldurduğunuz gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi belirtip, aldığınız yazıyı mutlaka ekleyin.

Şimdi, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların aklına 'Bizim hakkımız yok mu?' sorusu gelecektir. Elbette sizin için de bir imkan var. Ancak bu sigortalılar 3600 günle tazminat alamıyor. Şartlar 9 Eylül 1999'dan sonra değişiyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar ise ilk işe girdikleri tarihten itibaren 25 yıl geçtikten sonra 4500 günleri de varsa tazminatlarını alarak ayrılabiliyor. Yine okurlarımızın aklına bir soru daha gelecektir. 'Peki bu imkanı kullanarak tazminatını alıp ayrılanlar çalışabilir mi?' Bu sorunun cevabı da 'Evet' olacak. Tazminatınızı alıp ayrıldıktan sonraki gün işe başlamışsanız burada kötü niyet bulunabilir. Ancak makul bir süre geçtikten sonra başka bir işe girip çalışabilirsiniz. Bu konuda sigortalının lehine mahkeme kararları da bulunuyor.

SGK'dan yazı alıp tazminatını alarak ayrıldıktan sonra yeni bir işe girenler için ikinci bir hak daha doğuyor. Yeni girdiğiniz işyerinde de 1 yılı doldurmuşsanız ikinci kez SGK'dan yazı alarak yine tazminatınızı talep edebiliyorsunuz. Ancak bunu sadece iki kez yapma hakkınız bulunuyor.

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Son Güncelleme: 02.09.2019 09:16
Anahtar Kelimeler:
3600 günü dolduranlar istifa etse kıdem tazminatını alabiliyor
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