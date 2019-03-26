3600 Ek Gösterge İle Maaşlara Sürpriz Zam!

3600 ek göstergeye ilişkin düzenleme son günlerin en çok konuşulan konuları arasında ilk sırada yerini alıyor. Memurlar ve emeklilerin gözü kulağı bu düzenlemeyle ilgili haberlerde. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla memur ve emeklinin yüzü güldü.

Erdoğan, seçimden hemen sonra 3600 ek gösterge düzenlemesinin ele alınacağı müjdesini verdi. Düzenleme hayata geçtiğinde emekli maaşları 533 ila 637 TL arasında zamlı hale gelecek.

Takvim gazetesinin haberine göre polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri ile bu görevlerden emekli olanların heyecanla beklediği ek gösterge artışı için hazırlıklar sürüyor. Nisan ayında çıkması beklenen 3.600 ek gösterge düzenlemesi gelirlerde önemli bir artış getirecek. Düzenlemenin, sadece bu mesleklerde halen çalışanları değil, söz konusu mesleklerden daha önce emekli olanları da kapsaması bekleniyor.

Ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapacak. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylığında 637 lira, ikramiyesinde 27 bin 13 lira artış yaşanacak.

Eğer 25 yıllık çalışma süresi söz konusu ise emekli aylığındaki artış 592 lira, emekli ikramiyesindeki yükseliş 22 bin 739 lira olacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak.