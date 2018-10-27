3500 Kişinin Çalıştığı Pamukkale de konkordato istedi

3500 Kişiyi istihdam eden ve yaklaşık olarak 56 yıl önce kurulan Pamukkale Turizm de mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu.

İzmir Ticaret Mahkemesine başvuru yapan Pamukkale Turizm için mahkeme tarafından üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atandı. Pamukkale Turizm'in internet sitesinden yapılan duyuruda firmanın nakit sıkıntısı çektiğini belirtildi.

3500 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Firmanın yönetim kurulu başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pamukkale Turizm olarak 56 yıl önce sizlere hizmet vermek için Denizli'de Bababalım ailesi tarafından kurulduk. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların yarattığı olumsuzluklar neticesi borçlarımızı yapılandırmak zorunlu hale geldi. Bu kısa yapılandırma ve planlama sürecinde amacımız, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız, yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesinin haklarını korumak ve yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir.

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