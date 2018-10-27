Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

3500 Kişinin Çalıştığı Pamukkale de konkordato istedi

3500 Kişiyi istihdam eden ve yaklaşık olarak 56 yıl önce kurulan Pamukkale Turizm de mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu.

banner396

3500 Kişinin Çalıştığı Pamukkale de konkordato istedi

3500 Kişiyi istihdam eden ve yaklaşık olarak 56 yıl önce kurulan Pamukkale Turizm de mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:10
3500 Kişinin Çalıştığı Pamukkale de konkordato istedi

3500 Kişiyi istihdam eden ve yaklaşık olarak 56 yıl önce kurulan Pamukkale Turizm de mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. 

İzmir Ticaret Mahkemesine başvuru yapan Pamukkale Turizm için mahkeme tarafından üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atandı. Pamukkale Turizm'in internet sitesinden yapılan duyuruda firmanın nakit sıkıntısı çektiğini belirtildi.

3500 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Firmanın yönetim kurulu başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pamukkale Turizm olarak 56 yıl önce sizlere hizmet vermek için Denizli'de Bababalım ailesi tarafından kurulduk. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların yarattığı olumsuzluklar neticesi borçlarımızı yapılandırmak zorunlu hale geldi. Bu kısa yapılandırma ve planlama sürecinde amacımız, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız, yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesinin haklarını korumak ve yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
3500 kişinin çalıştığı pamukkale konkordato istedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
abc 1 saat önce

eşim pamukkale de çalışıyor yaklaşık 3 aydır maaş alamıyor yetkililer sesimizi duyun ihtiyacımız olmasa neden çalışalım bizde zor durumdayız borçlarımız ödemelerimiz var yapamıyoruz lütfen duyun sesimizi........

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
55 Milyonluk Yatırımla 1015 Kişiye İş İmkanı!
55 Milyonluk Yatırımla 1015 Kişiye İş İmkanı!
Son Dakika: Bakan Pakdemirli, "Üreticiye destek ödemesine bugün başlıyoruz"
Son Dakika: Bakan Pakdemirli, "Üreticiye destek ödemesine bugün başlıyoruz"
Sanayi Odası Bile İcraya Düştü!
Sanayi Odası Bile İcraya Düştü!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim