329 bin personel aranıyor! İşte Yıldızı Parlayacak Meslekler!

Türkiye İş Kurumu, ‘2019 yılı işgücü piyasası araştırmasını’ sonuçlandırdı. 90 bin işyeri ziyaret edilerek yapılan araştırmanın bu yılki sonuçlarına göre, 118 bin 588 işyerinde açık iş pozisyonu var. İşyerlerinde Ar-Ge çalışmaları yapılmasının oranı ise sadece yüzde 5.4. Buna karşılık bilgi ve iletişim sektöründeki işyerlerinin yüzde 41.7’si, imalat sanayindeki işyerlerinin yüzde 34.3’ün AR-GE çalışmasına kaynak ayırıyor. 1 yıl içinde genel olarak işyerlerinin yüzde 10’u yatırım planlarken, büyük işyerlerinde yatırım yapmayı planlayanların oranının daha yüksek. İmalat sektöründeki işyerlerinin yüzde 15.7’si, bilgi ve iletişim sektöründeki işyerlerinin yüzde 19.7’si yatırım yapacağını belirtirken, yatırım yapmayı planlayan işyerlerinin yüzde 65.7’si yatırımlarını sıfır değil ilave yatırım olarak yapacağını belirtti.

İMALATTA 117 BİN AÇIK İŞ

Araştırma sonuçlarına göre, imalat sektöründe 117 bin 135, toptan ve perakende ticaret sektöründe 76 bin 71, konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe 41 bin 506, inşaat sektöründe ise 18 bin 238 açık iş bulunuyor. Türkiye’deki her 100 işyerinden 8.4’ünde açık iş varken, en çok açık iş olan 10 meslek, “dikişçi, garson, satış danışmanı, üretim imal işçisi, temizlik görevlisi, ayakçı(tekstil), pazarlamacı, sevkiyat görevlisi, konfeksiyon işçisi ve kasiyer” olarak sıralandı. Yükseköğretim mezunları için açık iş olan ilk 10 meslek ise, ‘pazarlamacı, yazılım mühendisi, satış danışmanı, makine mühendisi, muhasebeci, ithalat-ihracat sorumlusu, İngilizce öğretmeni, ön muhasebeci, bilgisayar mühendis ve zihinsel engelliler öğretmeni’ oldu.

BİLGİ VE TECRÜBE

İşverenlerin çalışanlarda aradığı temel özellikler ise, ‘yeterli mesleki-teknik bilgi ve tecrübe, fiziksel ve bedensel yeterlilik, takım çalışması, iletişim ve ifade yeteneği, sorun çözme ve inisiyatif alabilme, bilgisayar kullanımı, ikna kabiliyeti ve pazarlama gücü, analitik düşünebilme, yenilikçi düşünce yeteneği ve yabancı dil’ olarak sıralandı. İşverenlerin yüzde 68.4’ü gençlerin istihdamında en çok pratik beceriyi önemsediğini belirtti. Araştırmaya göre, 1 yıl içinde 970 bin kişilik istihdam artışı beklenirken, en fazla istihdam artışı beklenen meslekler, “inşaat işçiliği, garson, üretim imal işçiliği, şoför, soğuk demirci, makineci, satış danışmanı, temizlik görevlisi, pazarlamacı ve güvenlik görevlisi” oldu.

YILDIZI PARLAYACAK MESLEKLER

*3 boyutlu katı model teknikeri-mühendisi * üretim mühendisi-render uzmanı * bilişim uzmanı * biyomedikal mühendisliği * bütünleyici tıp uzmanı, * drone operatörü, * e-pazarlama elemanı *endüstriyel otomasyon teknikeri * hibrit araç uzmanı * homolagasyon uzmanı * iklimlendirme teknikeri * inovasyon mühendisi * nano teknoloji mühendisi * network güvenlik uzmanı * otonom araç mühendisi * robotik cerrahi * robotik kodlama eğitmeni * siber güvenlik uzmanı * sürdürüleblir enerji mühendisi*kuzay teknolojileri uzmanı * veri analisti *yapay zeka programcısı * yazılım mühendisi * yenilenebilir enerji sistemleri mühendisi.(Hürriyet)