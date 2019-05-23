31 Mart Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerindesandık başında görev yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev yapanların ücretlerinin ne zaman yatacağını ve ücretlerini açıklamıştı. Peki, 31 Mart Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? Seçim görevlisi ücretleri ne kadar? İşte, ayrıntılar...

31 Mart Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçim görevlisi ücretleri bazı illerde ödenmeye başlandı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) ödemelere ilişkin henüz net bir tarih verilmedi. Tahminlere göre Mayıs ayının sonlarında sandık görevlisi ücretlerinin ödenmesi bekleniyor.

Seçim görevlisi ücretleri ne kadar?

Başkan ve Üyeler 217,00 TL

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 108,00 TL

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00 TL

- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102,00 TL

- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99,00 TL

-Şoför ve Hizmetliler 93,00 TL

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 108,00 TL

- İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 93,00 TL

- Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 104,00 TL

- Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 99,00 TL

- Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 93,00 TL

- Askı Yeri Görevlileri 88,00 TL

- Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

- Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

- Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 88,00 TL

SANDIK KURULLARI

- Başkan 102,00 TL

- Üye 93,00 TL

BİNA SORUMLULARI 102,00 TL

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA