3000 Taksiciye İş İmkanı!

Atatürk Havalimanının dünyanın en büyük taşınma organizasyonuyla birlikte İstanbul Havalimanına taşınması sonucunda kayıtlı taksi sayısında artış meydana gelecek. Taşınacak taksi sayısı 660 ancak yeni havaalanında var olacak taksi sayısı 1000’i geçecek. Bu da vardiya gibi nedenlerle 3000 yeni taksiciyi iş sahibi yapacak.

Takvim Gazetesinin haberine göre projede görev alacak yeni araçlarla birlikte İstanbul Havalimanı'na kayıtlı taksi sayısı bine ulaşacak. Bu araçların 800'ü sarı taksi, 100'ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100'ü de vito tarzı lüks taksi şeklinde planlandı. Vardiyalarla birlikte 3 bin taksici çalışacak.