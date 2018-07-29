30 Yıllık Fabrika Kapandı 300 Kişi İşsiz Kaldı!..

Oltan Gıda 2014'de Fındık Fabrikasını İtalyan çikolata markası olan Ferrero Grup'a sattı. Satışın gerçekleşmesinden sonra tüm fabrika tesislerine sahip olan Ferrero markası, Trabzon Maçka Esiroğlu’nda bulunan fındık fabrikasını kapattığını duyurdu. 30 yıldır faaliyette bulunan fabrikanın kapatılması sonucu 300 kişi işsiz kaldı.

30 yıldır çalışmakta olan fındık fabrikasının kapatılması sonucu 300 kişilik işçi grubuna şirket yöneticileri tarafından tebliğ edilen kararda, işçilerin 27 Temmuz 2018'den 15 Ocak 2019 tarihine kadar ücretli 6 aylık izne çıkartıldığı ve fabrikanın tüm faaliyetlerinin askıya alındığı açıklandı.

6 ay sonrasında işçilerin fabrikadaki işlerine tekrar dönüp dönmeyecekleri konusunda açıklama yapılmaması tepkilere neden oldu. İşten çıkartılan çalışanlara imzalatılan sözleşmelerde de, işçilere 6 ay boyunca başka hiçbir yerde çalışamayacakları ve daha sonra Ferrero’nun gerek görmesi veya istemesi durumunda geri çağırılacakları tebliğ edildi.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 'Tedarik Zincirinde Mükemmellik’ programının bir parçası olarak; Ferrero Fındık İthalat Ve İhracat A.Ş., Türkiye’deki fındık tedarik zincirindeki kaliteliyi artırmak amacıyla üretim süreçlerini kısmen askıya alacaktır. Bu nedenle, 27 07 2018 tarihi itibarıyla Ferrero Fındık İthalat Ve İhracat A.Ş.’nin Esiroğlu Mahallesi’nde bulunan tesisindeki üretimin 15.01.2019’a kadar askıya alınmasına karar verilmiştir ” ifadeleri kullanıldı.

Şirketin kapatma kararının ardından vardiya değişimi sonras fabrikanın çalışması durduruldu. İşten çıkarılan işçilerden bazıları isyan ederek tepki gösterdiği yöneticilerle tartıştı. Bazı çalışanlar ağlayarak gözyaşları içinde mesai arkadaşlarıyla vedalaştı. İşçiler, “Bu kararı beklemiyorduk” dedi.

Fabrikanın kapatılması kararının ardından mahallenin muhtarı Temel Aydın da “Mahallemizde fabrika kapatıldı. 300 çalışan işsiz kaldı” diyerek tepkisini dile getirdi. İşçilerin 6 ay sonra işe geri alınmayabileceğine dikkat çeken Muhtar Temel Aydın, “Yaklaşık 300 kişi çalışıyordu. Esiroğlu sakinleri olarak kesinlikle kapatılmasını istemiyoruz. Yetkililerden ve devlet büyüklerimizden olaya el atmalarını diliyor ve istiyoruz” dedi.

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