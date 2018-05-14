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30 Bin TL Ücretle! 1 Ay Boyunca Gezecek Profesyonel Turist Alınacak! Başvurular Başlıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesi belediyesi, ilçenin tanıtımı için 'Türkiye'nin En iyi işi' projesi kapsamında 30 bin lira ücret karşılığında 30 gün boyunca bölgeyi gezecek 'İşçi' statüsünde kişi turist arıyor.

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30 Bin TL Ücretle! 1 Ay Boyunca Gezecek Profesyonel Turist Alınacak! Başvurular Başlıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesi belediyesi, ilçenin tanıtımı için 'Türkiye'nin En iyi işi' projesi kapsamında 30 bin lira ücret karşılığında 30 gün boyunca bölgeyi gezecek 'İşçi' statüsünde kişi turist arıyor.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:12
30 Bin TL Ücretle! 1 Ay Boyunca Gezecek Profesyonel Turist Alınacak! Başvurular Başlıyor

Muğla'nın Ortaca ilçesi belediyesi, ilçenin tanıtımı için 'Türkiye'nin En iyi işi' projesi kapsamında 30 bin lira ücret karşılığında 30 gün boyunca bölgeyi gezecek 'İşçi' statüsünde kişi turist arıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesi belediyesi 'türkiye'nin En İyi İşi' projesi kapsamında 30 bin lira ücret karşılığında bölgeyi gezecek 'İşçi' aranıyor. 2 bin 500 senelik kaya mezarlarıyla dünyaca ünlü Dalyan'a , Sarıgerme'ye, caretta carettalarıyla ünlü İztuzu Plajına ve 3 bin senelik Kaunos Antik kentine ev sahipliği yapan belediye ilçe tanıtımı için ilginç bir çalışma başlattı. Türkiye'nin en iyi işi projesiyle, seçilecek kişi, profesyonel turist olarak 1 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bir ay boyunca buraları gezecek ve tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını www.bestjobinturkey.com internet sitesi, facebook, youtube ve instagram hesaplarından paylaşacak.

Bir ay boyunca tüm masraflar Ortaca Belediyesince karşılanacak. Ayrıca tatil sonunda 30 bin lira ücret verilecek. Başvuru işlemleri 15 Mayıs ile 14 Temmuz 2018 tarihleri arasında www.bestjobinturkey.com adresinden yapılacak.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.05.2018 16:28
Anahtar Kelimeler:
OrtacaOrtaca BelediyesiOrtaca Belediyesi Başvuru
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Yamyam 21 dakika önce

Ben gezerim otuz bini vermeselerde olur

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