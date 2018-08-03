3 Şehre 8 milyar liralık 4 yeni yatırım Yapılacak: Binlerce Kişiye İstihdam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan proje bazlı teşvikler ile 3 kente 8 milyar liralık 4 yeni yatırım yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden müjdeli haberi veren Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün onayladığı proje bazlı teşvikler ile 8 Milyar TL'lik dört yeni yatırım yapılacak. 4414 kişiye istihdam sağlanacak" dedi.

Yapılacak yatırımlarla cari açığın azaltılmasını ve 1.2 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım yapılacak illeri Ankara, Bursa ve Sakarya olarak duyurdu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün onayladığı proje bazlı teşvikler ile 8 Milyar TL’lik dört yeni yatırım yapılacak. 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacak.



Bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1.2 Milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz. pic.twitter.com/XrIPZ2zI4b — Mustafa Varank (@varank) 3 Ağustos 2018

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin 'Milli Muharip Uçak Projesi üretim tesisi', BMC Otomotiv'in 'dizel motor, transmisyon ve alt sistemleri üretim tesisi' ve 'muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisi' ile Bosch'un 'yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi' yatırımları, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında bir dizi destekten yararlandırılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması şöyle; ''Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün onayladığı proje bazlı teşvikler ile 8 Milyar TL’lik dört yeni yatırım yapılacak. 4 bin 414 kişiye istihdam sağlanacak. Bu yatırımlarla cari açığın azaltılmasına 1.2 Milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz.''