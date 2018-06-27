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3 Milyona Yakın Özel Sektör Çalışanı BES'li Oluyor

3 milyona yakın özel sektör çalışanını ilgilendiren düzenleme geliyor. BES'e otomatik katılımlar devam ederken 2 milyon 700 bin özel sektör çalışanı 1 Temmuz'dan sonra BES'li oluyor.

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3 Milyona Yakın Özel Sektör Çalışanı BES'li Oluyor

3 milyona yakın özel sektör çalışanını ilgilendiren düzenleme geliyor. BES'e otomatik katılımlar devam ederken 2 milyon 700 bin özel sektör çalışanı 1 Temmuz'dan sonra BES'li oluyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:24
3 Milyona Yakın Özel Sektör Çalışanı BES'li Oluyor

Türkiye genelinde 10 ile 50 arasında personeli olan işyerleri de 1 Temmuz'dan itibaren otomatik BES'e dahil olacak.

Memurlar. net'te yer alan bilgilere göre, ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla geçtiğimiz yılın başından itibaren uygulanan Otomatik Katılım Sistemi'ne 45 yaş altındaki çalışanların kademeli olarak katılımı yapılmış ve kademeli olarak geçişe devam edilmişti.

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Türkiye genelinde 10 ile 50 çalışanı bulunan özel işyerleri de bu sisteme dahil edilecek. Bu grupla otomatik BES'e 2 milyon 701 bin 698 çalışan daha dahil olacak.

Sisteme 10 ve daha az çalışanı bulunan özel sektör de 1 Ocak 2019'dan itibaren geçiş yapacak.

Otomatik Katılım Sistemi'nde ilk aşamada bin ve üzeri personelli özel işyerleri 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, memurlar ile 250-bin çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de, 100-250 çalışanı bulunan işyerleri de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılmıştı. Bu yılın ocak ayından itibaren de 1,3 milyon çalışanı olan mahalli idareler, KİT'ler ve 50-100 çalışanı olan özel sektör sisteme dahil oldu.

Sisteme yeni girecek çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak.

Personellerce ödenen katkı paylarına, Bireysel Emeklilik Sistemi ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet desteği verilecek. Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5'i kadar ilave devlet desteği verilecek.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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