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3 Milyon Kişiye Müjde : O Borçların Hepsi Silindi!..

Yaklaşık olarak 3 milyon vatandaşı ilgilendiren haber Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. SGK, 31 Mayıs 2018 tarihinden önceki tüm bağkur borçlarını sildi.

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3 Milyon Kişiye Müjde : O Borçların Hepsi Silindi!..

Yaklaşık olarak 3 milyon vatandaşı ilgilendiren haber Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. SGK, 31 Mayıs 2018 tarihinden önceki tüm bağkur borçlarını sildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:31
3 Milyon Kişiye Müjde : O Borçların Hepsi Silindi!..

Yaklaşık olarak 3 milyon vatandaşı ilgilendiren haber Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. SGK, 31 Mayıs 2018 tarihinden önceki tüm bağkur borçlarını sildi.

İktidar partisi, Mayıs 2018 ayı itibariyle prim borcu olan, ödeme yapamayanların sigortalılık sürelerinin durdurulması ve prim borçlarının silinmesiyle 3 milyon vatandaşın yüzünü güldürdü.

Takvim'den Hazal Ateş'in aktardığı habere göre; SGK önceki gün başvuru şartı aranmaksızın, 31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup da bunları yapılandırmayan ya da ödemeyenlerin borçlarını sildi, bu borçlara ilişkin hizmet sürelerini dondurdu.

Sigortalılık süresi; prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durduruldu. Sigortalılıkları durdurulanlardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 itibariyle yeniden başlatıldı.

Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bunlara kurum alacakları arasında yer verilmeyecek. İsteyen Bağ-Kur'lular daha sonra başvurarak bu süreleri yeniden hizmet sürelerine ekletebilecek. Bunun için SGK'ya başvurulup ihya talebinde bulunulması ve borcun 3 ay içinde ödenmesi gerekecek. İhya ile dondurulan süreler emeklilik hesabında kullanılabilecek.

Kaynaklar;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Bağkur
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