3 Maaş Avans Müjdesi!..

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekliliğine az bir süre kalanlar için sağlanan 3 maaş avans imkanı tüm emeklileri kapsayacak şekilde yeniden düzenleniyor. Artık emekliler asgari ücretin 3 katına kadar faizsiz, vade farksız avans kullanabilecekler. İşte Emeklilere 3 Maaş İmkanının detayları...

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik başvurusu yapmış ve onaylanmayı bekleyenlere emekli adaylarına avans imkanı sunuyor. Avans imkanının emekliliklerini kazanmış olanlara da sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Eğer yapılacak olan düzenleme onaylanırsa artık emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek, geri ödemeyi de taksitle ve faizsiz yapacak.

Nakit sıkıntısı hemen hemen herkesin içine düştüğü bir durumdur. Sosyal Güvenlik Kurumu nakit sıkıntısı içine düşen emekliler için özel bir formül geliştirerek 3 maaş imkanı sunmaya hazırlanıyor. Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sağlanan avans imkanının benzerinin mevcut emekliler için de uygulanması için harekete geçildi. Yapılacak düzenleme ve talepler uygulanmaya başlanırsa, emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilme imkanına kavuşacaklar. Alınan 3 maaş avansın geri ödemesi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, SGK, net tutar üzerinden hesaplanan asgari ücretin 3 katına kadar avans ödemesi yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.



Emekliler Ne Kadar Avans Kullanabilecekler?

Şimdi bu uygulamanın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Bu konuda gözler Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta... Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Geri ödemeyi de ayda 166,66 lira olarak yapacak. Avanstan faiz alınmayacak. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşılaşıyor..