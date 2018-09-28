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3. havalimanına ulaşım ücretleri belli oldu

3. havalimanı ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren Otobüs A.Ş. şirketi kazanmıştı. Söz konusu ihaleden sonra, ulaşım ücretleri de belli oldu.

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3. havalimanına ulaşım ücretleri belli oldu

3. havalimanı ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren Otobüs A.Ş. şirketi kazanmıştı. Söz konusu ihaleden sonra, ulaşım ücretleri de belli oldu.

28 Eylül 2018 Cuma 09:14
3. havalimanına ulaşım ücretleri belli oldu

İstanbul'un Yeni havalimanına 150 otobüsle 18 otobüs hattı üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili ihale 4 Eylül 2018 tarihinde yapılmıştı.

İETT'nin düzenlediği ihaleyi Altur-Havaş-Free Turizm konsorsiyumu 475.5 milyon TL'yle kazanmıştı fakat ihale kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiş ve yeniden ihaleye çıkılmıştı.

Dün yeniden yapılan ihaleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketi Otobüs AŞ, 755 milyon 823 bin liralık teklifle 10 yıllık süre ile kazandı.

İhalenden sonra ulaşım ücretleri şu şekilde belirlendi:

Tarifeye göre en az ücret, Arnavutköy ve Kemerburgaz'dan binecek yolculardan alınacak.

Tarifeye göre en az ücret, Arnavutköy ve Kemerburgaz'dan binecek yolculardan alınırken en fazla ücret Pendik yolcularından alınacak.

ÇOCUKLARA BEDAVA

Otobüs A.Ş., 29 Ekim 2018 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Serviste kullanılan araçlar, havabüs otobüsleriyle aynı nitelikteki 0-3 yaş arasındaki araçlardan olacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak otobüslerin 100'ü 46 koltuk, 50'si 35 koltuk kapasiteli olacak. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret almayacak. Araçlarda araç içini ve dışını gösteren kameralar yer alacak.

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Son Güncelleme: 28.09.2018 10:15
Anahtar Kelimeler:
havalimanına ulaşım ücretleri belli oldu
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