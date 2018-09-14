3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale : Ortalık Savaş Alanına Döndü

3. Havalimanı inşaatında çalışan sabah saatlerinde iş bırakarak yüzlerce işçi yönetim binası önünde toplandı. Eylemin yapıldığı olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri geldi. Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında tartışma çıktı ve gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.
Müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralandı bazıları da gazdan etkilendi.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla revire kaldırıldı.
Öğle saatlerine işçilerin kaldığı Akpınar kampına çok sayıda çevik kuvvet ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.
İşçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri devam ediyor.
Kaynaklar; DHA
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Yahu insanlar orda ülkemize katkı saglamasi öngörülen havalimaninin var olmasi için çalışıyor. Neden insanların çalışma sartlarinin duzeltilmesi için calismiyorsunuz da insanlara müdahale ediyorsunuz??? Yazık...
Eylem yapmak hakları değil mi?! Neden böyle sert müdahalede bulunuluyor? Sağ solu mu yıkıp kırdılar kaptılar
Ne tesadüf ki bu sesler havalimanının açılmasına az bi süre kala gerçekleşiyor. Tıpkı seçim ardından hızla yükselen köleleştirme parası dolar oyununda olduğu gibi.. siz abartın biz ders alalım yaptığınız medya oyunlarından
Artık eylemde yapılamıyor bu ülkede, Hakkını arayamiyor halk. Bu düzen böyle devam etmez. Korku, baski, biber gaziyla nereye kadar susturacaksınız!?
Jandarma halkın yanında olmalı, halkı dinlemeli işçinin sömürülenin değil, iş verenin tepesine binmeli ondan hesap sormalı! Adalet budur.
Bu işçiler dünyanın en büyük hava alanı yapımında çalışıyorlar şu duruma bakın yazık günah