Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale : Ortalık Savaş Alanına Döndü

İstanbul'da 3. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen ve mevcut şartları protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi başlatmıştı. Yüzlerce işçi, yönetim binası önünde toplandı. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ett. Eylem yapan işçilere jandarma biber gazı ile müdahale etti. İşçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri devam ediyor.

banner396

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale : Ortalık Savaş Alanına Döndü

İstanbul'da 3. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen ve mevcut şartları protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi başlatmıştı. Yüzlerce işçi, yönetim binası önünde toplandı. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ett. Eylem yapan işçilere jandarma biber gazı ile müdahale etti. İşçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri devam ediyor.

14 Eylül 2018 Cuma 14:28
3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale : Ortalık Savaş Alanına Döndü

3. Havalimanı inşaatında çalışan sabah saatlerinde iş bırakarak yüzlerce işçi yönetim binası önünde toplandı. Eylemin yapıldığı olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri geldi. Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında tartışma çıktı ve gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

111

Müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralandı bazıları da gazdan etkilendi.

1334

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla revire kaldırıldı.

Öğle saatlerine işçilerin kaldığı Akpınar kampına çok sayıda çevik kuvvet ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.

İşçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri devam ediyor.

Kaynaklar; DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.09.2018 16:42
Anahtar Kelimeler:
havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale ortalık savaş alanına döndü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Elif 3 saat önce

Yahu insanlar orda ülkemize katkı saglamasi öngörülen havalimaninin var olmasi için çalışıyor. Neden insanların çalışma sartlarinin duzeltilmesi için calismiyorsunuz da insanlara müdahale ediyorsunuz??? Yazık...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
okuyucu 3 saat önce

Eylem yapmak hakları değil mi?! Neden böyle sert müdahalede bulunuluyor? Sağ solu mu yıkıp kırdılar kaptılar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Taraflı medyasın kpsscafe 2 saat önce

Ne tesadüf ki bu sesler havalimanının açılmasına az bi süre kala gerçekleşiyor. Tıpkı seçim ardından hızla yükselen köleleştirme parası dolar oyununda olduğu gibi.. siz abartın biz ders alalım yaptığınız medya oyunlarından

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Davut paşa 2 saat önce

Artık eylemde yapılamıyor bu ülkede, Hakkını arayamiyor halk. Bu düzen böyle devam etmez. Korku, baski, biber gaziyla nereye kadar susturacaksınız!?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Davut 2 saat önce

Jandarma halkın yanında olmalı, halkı dinlemeli işçinin sömürülenin değil, iş verenin tepesine binmeli ondan hesap sormalı! Adalet budur.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yazık günah 50 dakika önce

Bu işçiler dünyanın en büyük hava alanı yapımında çalışıyorlar şu duruma bakın yazık günah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Araç sahiplerine uyarı: Ağır cezası var
Araç sahiplerine uyarı: Ağır cezası var
1000 kişinin çalıştığı fabrikada üretim durduruldu, borç nedeniyle elektrikler kesildi
1000 kişinin çalıştığı fabrikada üretim durduruldu, borç nedeniyle elektrikler kesildi
Geçen hafta yapılan dev ihale iptal edildi
Geçen hafta yapılan dev ihale iptal edildi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim