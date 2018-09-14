3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale : Ortalık Savaş Alanına Döndü

3. Havalimanı inşaatında çalışan sabah saatlerinde iş bırakarak yüzlerce işçi yönetim binası önünde toplandı. Eylemin yapıldığı olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri geldi. Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında tartışma çıktı ve gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

Müdahaleden kaçmaya çalışan bazı işçiler düşerek yaralandı bazıları da gazdan etkilendi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla revire kaldırıldı.

Öğle saatlerine işçilerin kaldığı Akpınar kampına çok sayıda çevik kuvvet ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.

İşçilerin yönetim binası önündeki bekleyişleri devam ediyor.

Kaynaklar; DHA

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