3 bin kişiye iş Fırsatı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana'da desteklenmesine karar verilen 5 proje için toplam yatırım tutarının 14 milyar lira olduğunu belirterek, "Bu projelerle toplam 3 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1.4 milyar dolar katkı yapacak" dedi. 5 projeden en yüksek istihdamı bin 112 kişi ile İstanbul'da hayata geçireceği tesis ile Baykar Makina Sanayi ve Ticaret sağlayacak. 2016 yılında hayata geçiren Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile bugüne kadar 40 milyar lira tutarında 19 proje için destek kararı alınmıştı.​

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