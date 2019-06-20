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3 Bankadan Flaş Karar! Artık İşlem Ücreti Yok!

Kamu bankalarının ardından 3 özel bankada da ortak ATM dönemi başladı. DenizBank, QNB Finansbank ve TEB müşterileri ayda 3 kez ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecek.

3 Bankadan Flaş Karar! Artık İşlem Ücreti Yok!

Kamu bankalarının ardından 3 özel bankada da ortak ATM dönemi başladı. DenizBank, QNB Finansbank ve TEB müşterileri ayda 3 kez ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecek.

20 Haziran 2019 Perşembe 08:34
3 Bankadan Flaş Karar! Artık İşlem Ücreti Yok!

Devlet bankalarının ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmamasını sağlayan protokol, 2018 yılının Temmuz ayında imzalanmış ve devreye alınmıştı. Ancak gelinen noktada kamu bankası müşterilerinin bir çoğunun bu uygulamadan habersiz olduğu anlaşıldı.

Kamu bankalarının 2018 yılı Temmuz ayında imzaladıkları protokol ile, ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmaması sağlanmıştı. Bir kamu bankası müşterisi diğer bir kamu bankasının ATM’sinde işlem ücreti ödemeden işlem yapabilmeye başlamıştı.

O dönem operasyon masraflarını azaltması amacıyla yapılan bu protokol ile katılımcı bankalar, söz konusu işlemlerin oluşturduğu maliyeti kendi aralarında karşılanmasına karar vermişti. Gelinen noktada bir çok kamu bankası müşterisinin yapılan bu protokolden haberinin olmadığı anlaşıldı.

ÖZEL BANKALARDA DA ORTAK ATM DÖNEMİ

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB güçlerini tek ATM platformunda birleştirdi. Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler.

Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler.

Anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek.

Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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