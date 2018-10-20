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2600 Euro Maaşla 50 Bin Personel Alınacak!

Almanya Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında personel eğitim ve istihdam protokolü imzalandı.

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2600 Euro Maaşla 50 Bin Personel Alınacak!

Almanya Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında personel eğitim ve istihdam protokolü imzalandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 13:31
2600 Euro Maaşla 50 Bin Personel Alınacak!

Almanya Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında personel eğitim ve istihdam protokolü imzalandı. Almanya'da Alman ve Avrupa Birliği vatandaşlarına sağlık hizmeti veren hastanelerde görevlendirilmek üzere 50 bin Türk hasta bakıcısı personeli istihdam edilecek.

Almanya'daki hastanelerde çalıştırılacak olan hasta bakıcısı personelleri için iki taraflı üç muhataplı olarak imzalanan protokol kapsamında Adana'ya bağlı Kozan ilçesinde mesleki eğitim kursu verilecek. Alınacak 50 bin personelin eğitilmesi görevini üstlenen kurs merkezine kurs kayıtları başladı.

TÜRKİYE'DEN ALMAYA'YA 50 BİN PERSONEL

Kozan Sis Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Ruhşi Gül, Almanya'daki hastanelerde görevlendirilecek olan 50 bin personel ihtiyacı ve bu personellerin eğitimi konusunda açıklamalarda bulundu;

''Almanya ve Türkiye Sağlık Bakanlıkları, eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlğı bünyesinde yapılması ve eğitimi tamamlanan hasta bakıcısı personellerin Almanya'da hizmt veren hastanelerde görevlendirilmesi için karşılıklı protokol imzaladı. Bu protokol kapsamında eğitiminin tamamlayan vatandaşlarımız Almanya'daki hastanelerde çalışabilecekler. İlk etapta 50 bin Türk istihdam etmek istiyorlar'' ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru şartları ile ilgili soruya cevap veren Okul Müdürü Ruhşi Gül '' en az lise mezunu olmak, 36 yaşından büyük olmamak ve iyi derecede Almanca konuşabilmek gibi üç önemli şart bulunuyor. Bu şartları taşıyanlar kurs merkezine gelerek kayıt yaptırabilirler'' ifadelerini kullandı.

Gül konuşmasının devamında "Biz bugün bu programın tanıtımını yapacağız. Üç yıllık bir program önümüzdeki kasım ayı itibariyle program başlayacak. Bu süreçte öğrenciler Almanya'da staj yapacakları kurumda yatma ve yeme ihtiyacı karşılanacağı gibi aylık 800 ile 950 euro arasında ücret alacaklar. Üç yıl sonrasında ise stajı tamamlamış olup hasta bakıcı olarak Almanya'da kalabilecekler. Alman vatandaşlığı veya yerleşim hakkını elde edecekler. Daha sonraki süreçte ise istemeleri halinde iki yıllık bir uzman eğitimine başvurarak maaşlarını 2600 euro üzerine çıkarabilecekler." dedi.

İŞ GARANTİLİ KURS

Bu projenin Kozan'daki gençlere bir iş imkanı olacağını söyleyen Gül, "Zaten kursta iş garantili. Mutlaka bu kursa katıldıklarında bir meslek elde edecekler. Bununla alakalı olarak Kozan Sis Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne isteyenler başvurabilir. Bu ayın sonunda dil kursları başlayacak." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 20.10.2018 14:52
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2600 euro maaşla bin personel alınacak
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Salih 54 dakika önce

Zaten Almanca bilse şimdiye bir işi olmuştu

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50 bin 39 dakika önce

Peki bu kişiler sadece adana'da mı eğitim alacak başka illerde kurs eğitimi verilmeyecek mi

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