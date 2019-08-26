26 Ağustos TEB, Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank kredi faiz oranları! 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları!

Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararının ardından vatandaşlara müjde üstüne müjde geliyor. Bankaların ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindiriyor. Yaz aylarının son günlerinde bu nedenle kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kredi faiz oranlarında son durum nedir? En uygun konut ve taşıt kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 senelik, 10 yıllık banka faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç/Tüketici: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.43

ZİRAAT KATILIM

Konut kredisi: 0.99

Bireysel finansman: 1.59

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

Taşıt kredisi: 1.50

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.59 (Genel müşteriler) 1.49 (Maaş müşterileri)

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.69

Konut kredisi: 1.49

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.95

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.57

ING BANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.59

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.36

ihtiyaç kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.74

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.87

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.39

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 2.14

Konut kredisi: 1.87

EK ÖDEME TAZMİNAT YOK!

● Müşteriler geri güncel oranlardan sabit faizli konut kredisine dönüş yapılabilecek.

● Üründeki kredilerin faiz oranları, vadesi boyunca piyasa oranlarına göre yapılandırma yapılmaksızın 3, 6 ya da 12 ayda bir güncellenecek.

● Faizde tüketiciyi koruyan tavan olacak.

● Faiz enflasyona göre otomatik güncelleneceği için ek maliyet olmayacak.

● Erken ödeme yapılması durumunda ise ödenen tutar için 'erken ödeme tazminatı' alınmayacak.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ NEREDE?

Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası vatandaşları sevindirdi.

KONUT KREDİSİ ALANİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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