2500 TL Maaşla 20 Bin Kişi Arıyorlar!

İstanbul Oto Galericileri Oto Alım Satım Yıkama Yağlama Esnaf Odası Başkanı Kenan Taşlıdağ, İstanbul'da toplamda 6 bin civarında oto yıkama yağlama işletmesi olduğunu hatırlatarak, "Bir işletmede çalışan sayısı ortalamada 8 ila 10 kişi olabiliyor, hatta bazı iş yerlerinde 20 kişiye kadar da yükselebiliyor. Aylık ortalama 2 bin 500 lira gelirle çalıştıracak acilen 20 bin elemana ihtiyacımız var." ifadelerini kulllandı.

Başkan Kenan TAŞLIDAĞ, Anadolu Ajansı muhabirine önemli ve iddialı açıklamalarda bulundu. Taşlığdağ yaptığı açıklamada, son yıllarda oto yıkama yağlama sektörüne olan ilginin giderek arttığını, araç sahiplerinin hem hijyen, hem temiz hem de güzel gözükmesi için geçmiş yıllara göre araçlarına daha fazla bakım yaptırdığını ve otomobillerini daha çok yıkattığını ifade etti.

İSTİHDAM RAKAMI YÜKSEK

Sektörde işletmecilerin,iş yeri sahiplerinin oto yıkama yağlama ve oto kuaför gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar olduğunu belirten Kenan Taşlıdağ, oto yıkama yağlamacıların iç-dış yıkama, oto kuaförlerin ise koltuktan halıya, tavandan diğer kısımlara kadar temizlik işlerini büyük bir titizlikle yaptığını anlattı.

Başkan Kenan Taşlıdağ, araç yıkama yağlama sektörünün artık çok geliştiğini, vale hizmeti vererek araçları evden veya iş yerinden alıp yıkayıp tekrar teslim hizmeti verildiğini belirterek, artık insanlar için zamanın çok önemli olduğunu, işletmeye gelen araç sahibinin, otomobilinin 15 dakikada hazır olmasını istediğini, bu sebepten dolayı da yıkama-yağlama sektöründe istihdam rakamının diğer sektörlere oranla yüksek olduğunu söyledi.

İstanbul'da toplamda 6 bin civarında oto yıkama yağlamacı olduğunu açıklayan Başkan Kenan Taşlıdağ, "Bir oto yıkama yağlama işletmesinde en az 5 kişi olmalı. Bu 5 kişiden birisi yıkama yağlama, birisi kurulama, birisi sabunlama, diğeri de iç temizlik yapar. Bu sürekli dönüşümle sürer. Fakat bunun vale hizmeti var, başlarında duracak birisi var derken çalışan sayısı artıyor. Çalışan sayısı ortalama bir işyerinde ortalama olarak 8 ila 10 kişi olabiliyor, hatta 20 kişiye kadar yükselebiliyor." diye konuştu.

CİDDİ İSTİHDAM AÇIĞI VAR

Başkan Kenan Taşlıdağ, sektörde eleman bulunamadığı için ciddi istihdam açığı olduğuna dikkat çekerek açıklamalarına şöyle devam etti;

"Şu anda minimum sayıyla çalışıldığı düşünülse en az 30 bin kişiyi istihdam ediyoruz. Ancak daha çok sayıda elemana ihtiyacımız var. Eleman eksikliği nedeniyle birçok işletmemiz yabancı işçi çalıştırıyor. Şu anda aylık ortalama 2 bin 500 lira gelirle çalıştıracak acilen 20 bin elemana ihtiyacımız var. Bakın ara eleman vesaire demiyorum. Bu konuda hiçbir bilgisi olmayan, çalışacak elemana ihtiyacımız var. Şu anda 20 bin kişi başvursa hemen çalıştırmaya başlarız. Bu sayı yaz mevsiminde artar bile..." ifadelerini kullandı.

'İŞSİZLER BİZE BAŞVURSUN'

Başkan Kenan Taşlıdağ, oto yıkama yağlama sektöründe işlerin yolunda gittiğini,ciddi paralar kazanıldığını, birçok oto yıkama yağlama işi yapan işletmenin gece bile çalıştığını aktardı. İşsizlere, oto yıkama yağlama işletmelerine başvurmaları çağrısında bulunan Kenan Taşlıdağ, "Şu anda günlük 8 saat çalışarak 2 bin liraya yakın direkt maaşla işe alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Başkan Kenan Taşlıdağ, bu rakamın mesai ve bahşişlerle 3 bin liraya kadar yükselebildiğini, bir çalışanın ortalama gelirinin 2 bin 500 lirayı rahatça bulduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir istekleri olduğunu dile getiren Başkan Kenan Taşlıdağ, "3308 sayılı Çıraklık Yasası'na (Mesleki Eğitim Kanunu) sektörümüzü tanımlasınlar. Biz çıraklık eğitim merkezlerinde diplomalı eleman yetiştirelim ve oralarda bu işin eğitimini, kursunu görsünler. Deneyimli olmayanları da kabul ederiz." ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRDE MALİ AÇIDAN SIKINTI YOK"

Bakırköy'de faaliyet gösteren bir oto yıkama yağlama işletmesinin sahibi olan Buğra Işık da daha önce başka bir işle uğraştığını, sektördeki açığı görerek oto yıkama yağlama işi yapan böyle bir işletme açtıklarını ifade ederek, sektöre ilginin her geçen gün arttığını, insanların araçlarını eskiye göre daha fazla yıkattığını anlattı.

İş yeri sahibi Buğra Işık, "Sektörde mali açıdan sıkıntı yok. İyi ki sektöre girmişiz, kazancı iyi olan bir pazar... Şu anda benim işletmemde 7 kişi çalışıyor fakat acil olarak 3 elemana daha ihtiyacım var. Hatta bu rakam, yaz sezonunda 15-20 kişiye kadar çıkabilir. Yani acilen istihdam sayısını % 50'ye yakın artırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bu işletmede çalışan ve 4 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye gelen Suriyeli İbrahim Emin Ramo da Halep'te 16 yıl boyunca bu işle ilgilendiğini ifade ederek, Türkiye'ye geldiğinde bu alanda iş bulmakta hiç zorlanmadığını söyledi.

Ramo, "Bu alanda ciddi ihtiyaç olduğu için hiç zorlanmadım. İşimden çok memnunum." ifadelerini kullandı.

OTO YIKAMA SEKTÖRÜ

Oto yıkama yağlama sektörü her geçen gün profesyonel bir şekilde yapılması ihtiyacı ile büyüyor ve insanlar araçlarını kendi yıkayacak vakit bulamıyor. Vakit bulanlar ise yine işin ekonomik kısmında. Evde harcayacağı, deterjan, su maliyetinden daha ucuza araç yıkatabiliyor. Üstelik daha temiz ve hijyen olur. Araç yıkamak için harcanan vakit daha verimli olarak değerlendirilebilir.

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