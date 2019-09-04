250 bin kişilik istihdam

Hükümet, bugüne kadar yaklaşık 20 bin programdan 2 milyon kişinin yararlandığı toplum yararına işlerin kapsamını genişletiyor. Bugüne kadar 5 milyar liraya yakın kaynak aktarılan toplum yararına işlerde çalıştırılan dezavantajlı kesimler yeni dönemde özel sektörde de çalışacak.

Hükümet, bugüne kadar yaklaşık 20 bin programdan 2 milyon kişinin yararlandığı toplum yararına işlerin kapsamını genişletiyor. Bugüne kadar 5 milyar liraya yakın kaynak aktarılan toplum yararına işlerde çalıştırılan dezavantajlı kesimler yeni dönemde özel sektörde de çalışacak. İş dünyasının önde gelen kuruluşları, dev firmalar da bu kapsamda personel istihdam edecek. Özel sektörde sağlanacak iş olanakları çalışan sayısının 250 bini aşması bekleniyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA