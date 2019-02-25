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2,5 Milyon Gence İstihdam Müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak iş dünyasıyla buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2019'da 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. İş dünyası için yeni bir kredi destek paketini bu hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

2,5 Milyon Gence İstihdam Müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak iş dünyasıyla buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2019'da 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. İş dünyası için yeni bir kredi destek paketini bu hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:33
2,5 Milyon Gence İstihdam Müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak iş dünyasıyla buluşma programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "2019'da 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. İş dünyası için yeni bir kredi destek paketini bu hafta açıklayacağız"  ifadelerini kullandı.
 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyasıyla buluşma programında konuşuyor.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

2019'da 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. 67 bin 348 KOBİ'ye 20 milyarlık kredi tamamlandı. İş dünyası için yeni bir kredi destek paketini bu hafta açıklayacağız. 

Birileri IMF çığırtkanlığı yaparken, biz üreticimize, sanayicimize, KOBİ'lere destek oluyoruz. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.02.2019 15:21
Anahtar Kelimeler:
milyon gence istihdam müjdesi
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ghhh 41 dakika önce

yaw kardesim saglik bakani öldümü

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