25 Bin TL Karşılığında Erken Emekli Ediyorlar

“Engelli bazı kişilerin yasal gelirlerinin fazla olmamasına rağmen lüks bir yaşam sürdükleri” ihbarını alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu ihbarlar üzerine bir çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin H.Ş.’ye yönelik başlattığı teknik ve fizik takibi yaklaşık olarak 6 ay sürdü. Bu uzun ve detaylı inceleme ve takiplerin ardından kendisi de engelli olan H.Ş.’nin, hak etmedikleri halde engellilere tanınan ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen kişilere ‘engelli raporu’ alan bir çetenin lideri oldukları tespit edildi. Çete üyelerinin, para karşılığında engelli raporu alarak, emekliliği hak etmeyen kişileri dahi malulen emekli ettiği ve devleti milyonlarca lira zarar ettirdikleri öğrenildi.

25 BİN TL'YE

Edinilen bilgilere göre çete üyeleri arasında kamu personellerinin de olduğu öğrenildi. 2 polis memuru, 1 imam, 2 SGK çalışanı, 1 ebe hemşire ve hastane çalışanlarının da olduğunun saptandığı çeteye İstanbul, Tokat, Edirne, Kırklareli ve Düzce’de 2 hafta önce eş zamanlı baskınlar düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlar sonucu H.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın kaleme aldığı haberine göre, çete üyelerinin engel oranı düşük olan kişilerin malulen emekli edilmesi için 25 bin lira civarı para aldıkları öğrenildi. Malulen emekli olmak isteyen kişilerin ne kadar SGK primine ihtiyacı olduğu ve ne oranda engelli raporu alması gerektiği bilgilerini alan çete üyelerinin daha sonra tüm tahlil ve testlere müdahale ederek kişiyi malulen emekli edecek derecede ‘engelli raporunu’ çıkardıkları öğrenildi. Çetenin malulen emeklilik şartları taşıyan kişilere de danışmanlık hizmeti vererek 5 bin lira aldıkları ve onlarında emekli olmalarına yardımcı oldukları da tespit edildi.

Sağlıklı kişilere aldıkları sahte engelli raporlarıyla, engellilere tanınan malulen emeklilik, ücretsiz seyahat kartı ve ÖTV indiriminden de faydalandırarak devleti zarara uğratan 39 çete üyesi adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinden 21’i “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet, sahtecilik ve kamuyu zarara uğratmak” suçlamasıyla tutuklandı. Serbest bırakılan 18 şüpheliden 17’sine adli kontrol getirildi.

ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ

Çete üyelerinin, engel oranı düşük ya da engeli olmayan kişilerin, engelli raporları almaları için şeytanın bile aklına gelmeyen yöntemlere başvurduğu tespit edildi. Şeker hastalığıyla ilgili engelli raporu almak isteyenlere test öncesi glikoz içirtiliyor, astım ve solunum yolu ile ilgili raporlar için 1 kilo zeytin yediriliyordu. Çete üyelerinin bazı kişilerin tahlil için laboratuvara gönderilen kan tüplerini değiştirerek yerine hastalık taşıyan kanların bulunduğu tüpleri koydukları de belirlendi.

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