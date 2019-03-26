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25 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan 25000 Kişilik İstihdam Açıklaması!

25 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan 25000 Kişilik İstihdam Açıklaması!

26 Mart 2019 Salı 07:12
25 Bin Kişiye İstihdam Müjdesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Trabzon ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımların hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Varank Trabzon’a son 16 yılda 28 Milyar TL kamu yatırımı yapıldığını, sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa her alanda Trabzon’da ciddi değişimler olduğunu ekledi.

Yatırım Adası Endüstri Bölgesinin Trabzon için oldukça önemli olduğunu ekleyen Varank bu sayede 25000 kişilik yepyeni bir istihdam sahası oluşacak dedi.

Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin Trabzon’a çağ atlatacak bir proje olduğuna vurgu yapan Bakan Varank, “Katma değerli üretim öncülüğünde büyüme en temel önceliklerimizden.

Yatırım Adası Endüstri Bölgesi, Trabzon’a çağ atlatacak bir proje. Bölgenin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde önemli bir üs olmasını arzuluyoruz. Milli teknoloji hamlesinin burada güç kazanarak, diğer illerimiz için rol model oluşturmasını istiyoruz. Yatırım Adası tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 25 bin vatandaşımıza iş oluşturabilecek. İnşallah Nisan’da Ticaret ve Sanayi Odamız, Büyükşehir Belediyemiz, Valilik ve Arsin Belediyesi arasında yönetici şirket sözleşmesini imzalamayı planlıyoruz. Projelendirme ve fizibilite aşamalarında desteğimizi sunacağız.

Burayı altyapı ve üstyapı çalışmaları için, yerli ve yabancı yatırımcılarla buluşturmak için gayret gösteriyoruz. Büyük firmaların yatırım adasına gelmesi için bakanlık olarak var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

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