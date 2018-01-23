24 Bin 109 Taşeron İşçi, Kadro İçin Başvurdu-Peki süreç Nasıl Olacak?

Taşeron firmalar aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 24 bin 109 işçi, kadro için başvurusunu yaptı.

İBB'den edinilen son dakika bilgilerine göre, 2-10 Ocak tarihleri arasında 24 bin 109 kişi, istenen evraklarını hazırlayarak kadroya alınmak amacıyla İBB'ye müracaatta bulundu.

Başvuruda bulunanların 15 bin 609'u İBB'de, 8 bin 500'ü İBB'nin şirketlerinde görev yapıyordu. Emekli olup da taşeron firmada çalışan veya emeklilik yaşı gelmiş olanların ise başvuruları alınmadı.

Takvim Nasıl?

Kadro için başvuranları gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. Başvuranlar, 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri arasında sınava alınacak. Sınavın ardından, 23 Mart-26 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar alınacak ve 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar incelenerek kesin sonuç açıklanacak.

Güvenlik soruşturmasıyla birlikte tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'da işi başı yapacak.

Taşeron Kadro'da İlk Sonuçlar Şok Etti! 20 Başvurudan 12'si Red!

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin merakla beklediği taşeron kadro sonuçları açıklanmaya başladı. SGKRehberi isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan taşeron işçilerin sürekli işçi pozisyonu için başvurularının çoğunluğu reddildi. Sadece 8 başvuru kabul edildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara