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23 İl İçin Detaylar ve Şartlar Belli Oldu! Onbinlerce Kişiye İş İmkanı Doğacak

Cazibe Merkezleri programı çerçevesinde yatırımlara verilecek desteklere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Az gelişmiş bölgelerde işsizliğin azaltılması, üretim ve ihracatın arttırılmasına yönelik yatırımların devlet tarafından desteklenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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23 İl İçin Detaylar ve Şartlar Belli Oldu! Onbinlerce Kişiye İş İmkanı Doğacak

Cazibe Merkezleri programı çerçevesinde yatırımlara verilecek desteklere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Az gelişmiş bölgelerde işsizliğin azaltılması, üretim ve ihracatın arttırılmasına yönelik yatırımların devlet tarafından desteklenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:43
23 İl İçin Detaylar ve Şartlar Belli Oldu! Onbinlerce Kişiye İş İmkanı Doğacak

23 İl İçin Detaylar ve Şartlar Belli Oldu! Onbinlerce Kişiye İş İmkanı Doğacak

Cazibe Merkezleri programı çerçevesinde yatırımlara verilecek desteklere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Az gelişmiş bölgelerde işsizliğin azaltılması, üretim ve ihracatın arttırılmasına yönelik yatırımların devlet tarafından desteklenmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cazibe merkezleri programı çerçevesindeki 23 şehirde özel sektör tarafından gerçekleştirilecek veri merkezi, imalat sanayi ve çağrı merkezi yatırımlarına destekler için gerekli şartlar belli oldu. Desteklenmesine karar verilecek yatırımlar, komite tarafından uygun bulunursa, enerji desteği ile 6'ıncı bölge imkanlarından faydalanacak.

Karar kapsamında Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, İğdır, Erzincan illerinde 2 milyon Türk Lirası, Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak 4 milyon Türk Lirası, Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde 5 milyon Türk lirası asgari sabit yatırım şartı aranacak. Çağrı merkezi yatırımlarında asgari 200 kişilik istihdam sağlanması, veri merkezlerindeyse asgari 5 bin metrekare beyaz alan ihtiva edilmesi gerekiyor. Komitece desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımların enerji desteği ihtiyva edenlerin, sabit yatırım tutarının yüzde 25'ini aşmamak kaydıyla aylık elektrik giderlerinin yüzde 30'u işletme bazında 10 milyon TL'ye kadar bakanlık bütçesiyle karşılanacak. 

Projenin yürürlüğe girmesiyle birlikte onbinlerce kişiye iş imkanı sağlanması bekleniyor.

CAZİBE MERKEZİ KAPSAMINDAKİ İLLER

1. Adıyaman
2. Ağrı
3. Ardahan
4. Batman
5. Bayburt
6. Bingöl
7. Bitlis
8. Diyarbakır
9. Elazığ
10. Erzincan
11. Erzurum
12. Gümüşhane
13. Hakkari
14. Iğdır
15. Kars
16. Malatya
17. Mardin
18. Muş
19. Siirt
20. Şanlıurfa
21. Şırnak
22. Tunceli
23. Van

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.01.2018 09:53
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Cazibe MerkezleriCazibe Merkezleri Iş Imkanları
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