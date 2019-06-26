Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95421
ALTIN
261.632
DOLAR
5.7826
STERLIN
7.3336
EURO
6.5684
23 Haziran seçimi sonrası 3 Zam Haberi!
CHP: FATURA YİNE VATANDAŞA ÇIKTI
İşte WhatsApp'ı internetsiz kullanabilmenin yolu!
Kılıçdaroğlu'ndan zafer konuşması: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez
Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti

23 Haziran seçimi sonrası 3 Zam Haberi!

Motorin ve çay derken bir zam daha ! Zamlar üst üste geldi... 23 Haziran seçimi sonrası vatandaşlar 3 zam haberi aldı. Önce motorine ve çaya zam gelirken şimdi de şekere zam geldi. Uzmanlar zamların artabileceğini belirtti.

23 Haziran seçimi sonrası 3 Zam Haberi!

Motorin ve çay derken bir zam daha ! Zamlar üst üste geldi... 23 Haziran seçimi sonrası vatandaşlar 3 zam haberi aldı. Önce motorine ve çaya zam gelirken şimdi de şekere zam geldi. Uzmanlar zamların artabileceğini belirtti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:18
23 Haziran seçimi sonrası 3 Zam Haberi!

23 Haziran seçimlerinin ardından geçen iki günde vatandaş üç zam haberi aldı. Önce motorine sonra çaya sonra da şekere zam geldi. Ekonomistler zamların artabileceğini söylüyor.

Her seçim döneminden sonra ortaya çıkan zam geleneği 23 Haziran sonrasında da bozulmadı. Seçimin ardından geçen 2 günde önce motorine 23 kuruş, sonra kuru çaya yüzde 15 daha sonra da şekere yüzde 16 zam yapıldı. 3 ürün de tüketimi çok fazla olan ve vatandaşın cebini doğrudan etkileyen ürünler. Yapılan zamların enflasyonu da etkilemesi bekleniyor.

EKONOMİST ŞAHİNÖZ: FİYAT ARTIŞLARI GELECEK

Ekonomist Erkin Şahinöz konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Hem özel sektörden hem de devletten fiyat artışları geleceğini söyleyen Şahinöz, “Neden gelecek? Çünkü seçim öncesinde tuhaf, anormal bir şekilde harcamalar yapıldı. Vergilerde indirimlere gidildi. Bunun sürmesi mümkün değil. Bütçe açığı çok arttı. Bu açığın toparlanması lazım. Bu ne demek? Vergi artışı demek.” açıklamasında bulundu.

“YÜKSEK KURDAN ALINAN ÜRÜNLERLE ÜRETİM YAPIYORLAR”

Firmaların da zam yapacağını düşündüğünü söyleyen Şahinöz, “Çünkü firmalar geride kalan aylarda daha önce daha önce düşük kurdan aldıkları ürünleri sattılar. Ama bugün yüksek kurdan aldıkları ürünler ile üretim yapıyorlar. Dolayısı ile fiyat artışları kaçınılmaz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
haziran seçimi sonrası zam haberi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marketlerde ücretli poşet uygulaması İstanbul’da seçmen tercihini yüzde 9,5 etkiledi!
Marketlerde ücretli poşet uygulaması İstanbul’da seçmen tercihini yüzde 9,5 etkiledi!
Öğrencilere İş İmkanı! Başvurular bugün Başlıyor!
Öğrencilere İş İmkanı! Başvurular bugün Başlıyor!
İşsiz Annelere Günlük 80 TL Devletten!
İşsiz Annelere Günlük 80 TL Devletten!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim